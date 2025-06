Zaskakujący tryb w Apex Legends. „Ikony przyszłości” urozmaicają rozgrywkę

Nowy tryb, Areny: Pojedynki, pozwoli graczom sprawdzić swoje umiejętności w pięciominutowych potyczkach na serwerze z udziałem trzydziestu graczy. Każdy uczestnik otrzyma losowo wybraną legendę, wyposażenie i miejsce odrodzenia, jednak zarówno gracz, jak i jego przeciwnik, będą identycznym lustrzanym odbiciem, co gwarantuje równe szanse. W początkowej fazie, do 15 lipca, zdolności legend zostaną wyłączone.

Sprawdź się w nowym, ograniczonym czasowo wariancie trybu Areny: Pojedynki. Weź udział w pojedynkach 1 na 1 podczas 5-minutowej rozgrywki na serwerze z 30 graczami i pnij się w rankingu. Każda legenda, wyposażenie i miejsce odrodzenia są losowe, ale ty i twój przeciwnik jesteście lustrzanymi odbiciami, co daje równe szanse i zmusza do jak najlepszego wykorzystania każdej chwili. A ponieważ do 15 lipca zdolności zostały wyłączone, wszystko opiera się o umiejętności strzelania i poruszania się. Oto Areny: Pojedynki w najczystszej postaci. Jest to także świetna rozgrzewka dla tych, którzy ponownie chcą wpaść w rytm walki przed powrotem do podstawowych trybów.