Zaskakujący prezent dla graczy na PC. Premierowa gra dostępna za darmo na Steam

Udostępniona za darmo wersja Divine Knockout (DKO) oferuje wszystkie mapy oraz tryby rozgrywki. W podstawowej edycji znajdziecie również czterech bogów (Amaterasu, Sol, Herkules i Król Artur).

Znokautuj bogów w jedynej na świecie platformowej bijatyce z perspektywy trzeciej osoby! Zostań małym, ale potężnym mitycznym bogiem, walcz we wszystkich trzech wymiarach i strąć swoich przyjaciół z areny, aby niepodzielnie rządzić nad całą mapą.

Divine Knockout (DKO) za darmo na Steam

Jeżeli jesteście zainteresowani odebraniem darmowego Divine Knockout (DKO), to udajcie się pod ten adres i kliknijcie przycisk „Zainstaluj”, aby gra została przypisana do Waszego konta. Oferta dostępna jest do 14 grudnia, do godziny 19:00 czasu polskiego.