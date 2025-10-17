Zaloguj się lub Zarejestruj

W The Mandalorian & Grogu zabraknie ważnej postaci z serialu. Gwiazda nie została zaangażowana do filmu

Radosław Krajewski
2025/10/17 17:10
Fani serialu muszą liczyć się z brakiem tej postaci w filmowej historii.

Świat Gwiezdnych wojen po kilkuletniej przerwie wraca na wielki ekran. Już 22 maja 2026 roku w kinach zadebiutuje The Mandalorian & Grogu, pierwszy film ze świata sagi od czasu premiery Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku. Produkcja jest kontynuacją popularnego serialu i w ubiegłym miesiącu otrzymała pierwszy zwiastun, ale wiele wskazuje na to, że będzie również zamkniętą historią skierowaną do szerokiej publiczności, w tym widzów, którzy nie śledzili wszystkich sezonów serialu.

The Mandalorian & Grogu

The Mandalorian & Grogu – Elia Kane nie pojawi się w filmie

Według doniesień filmowa wersja The Mandalorian ma być w dużej mierze skróconą i przekształconą wersją planowanego czwartego sezonu. Oznacza to, że część wątków i postaci znanych z serialu może zostać całkowicie pominięta. Wśród bohaterów, którzy nie pojawią się na ekranie, znajdzie się Elia Kane, grana przez Katy O’Brian. Aktorka przyznała w rozmowie z portalem Polygon, że nie została zaangażowana w projekt i nie zna szczegółów dotyczących przyszłości serialu.

Nie wiem, czy powstanie czwarty sezon. Wiem, że film będzie, ale mnie w nim nie ma – powiedziała aktorka.

The Mandalorian – Elia Kane

Wielu fanów spekuluje, że fabuła filmu może mieć związek z niedokończonym wątkiem klonów Moffa Gideona. Jego działania w serialu sugerowały, że przejął część badań Imperatora Palpatine’a i planował stworzyć armię Mandalorian składającą się z własnych kopii. Po jego porażce oraz zniszczeniu jego sobowtórów niewykluczone, że ten rozdział zostanie definitywnie zamknięty.

W filmie pojawi się również nowa postać. Jeremy Allen White, znany z serialu The Bear, użyczy głosu Rotcie Huttowi, synowi Jabby. Aktor zdradził w programie Good Morning America, że nagrywał kwestie dialogowe jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć, a następnie wracał do studia, aby dograć kolejne fragmenty.

Spotkałem Jona Favreau, którego podziwiam od lat. Zapytał, czy chciałbym spróbować dubbingu do Gwiezdnych wojen. Odpowiedziałem, że uwielbiam ten świat. Dopiero w trakcie nagrań dotarło do mnie, jak ważna jest ta postać – wspominał White.

Za reżyserię odpowiada Jon Favreau, który pełni również funkcję producenta obok Kathleen Kennedy, Dave’a Filoniego i Iana Bryce’a. Muzykę skomponuje Ludwig Göransson, znany z pracy przy serialowej wersji The Mandalorian. W obsadzie filmu znajdą się: Pedro Pascal, Sigourney Weaver, Jeremy Allen White oraz Jonny Coyne.

Przypomnijmy, że The Mandalorian & Grogu trafi do kin 22 maja 2026 roku.

