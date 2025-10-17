W The Mandalorian & Grogu zabraknie ważnej postaci z serialu. Gwiazda nie została zaangażowana do filmu

Fani serialu muszą liczyć się z brakiem tej postaci w filmowej historii.

Świat Gwiezdnych wojen po kilkuletniej przerwie wraca na wielki ekran. Już 22 maja 2026 roku w kinach zadebiutuje The Mandalorian & Grogu, pierwszy film ze świata sagi od czasu premiery Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku. Produkcja jest kontynuacją popularnego serialu i w ubiegłym miesiącu otrzymała pierwszy zwiastun, ale wiele wskazuje na to, że będzie również zamkniętą historią skierowaną do szerokiej publiczności, w tym widzów, którzy nie śledzili wszystkich sezonów serialu.

The Mandalorian & Grogu – Elia Kane nie pojawi się w filmie

Według doniesień filmowa wersja The Mandalorian ma być w dużej mierze skróconą i przekształconą wersją planowanego czwartego sezonu. Oznacza to, że część wątków i postaci znanych z serialu może zostać całkowicie pominięta. Wśród bohaterów, którzy nie pojawią się na ekranie, znajdzie się Elia Kane, grana przez Katy O’Brian. Aktorka przyznała w rozmowie z portalem Polygon, że nie została zaangażowana w projekt i nie zna szczegółów dotyczących przyszłości serialu.