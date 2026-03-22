Zarabiał miliony na muzyce z AI. Słuchały jej… boty

W sieci coraz więcej treści powstało nie dzięki człowiekowi, a za sprawą sztucznej inteligencji. Co więcej, w nadchodzących latach ten proces z pewnością będzie jedynie postępować.

Niemniej omawiany przypadek to swoista technologiczna incepcja. Treści tworzone za pomocą AI były konsumowane przez… odbiorców-boty. Grafika wygenerowana przez AI Ponad 10 milionów dolarów za fałszywą muzykę “słuchaną” przez fałszywych odbiorców Anty-bohaterem całej sprawy jest Michael Smith, mieszkaniec Karoliny Północnej. Ten w latach 2017-2024 najpierw tworzył za pomocą sztucznej inteligencji utwory muzyczne, które następnie umieszczał w serwisach streamingowych. Potem tworzył zaś boty, które odtwarzały rzeczone “utwory”. W ten sposób Amerykanin miał generować nawet 661 440 odtworzeń dziennie, co rocznie miało mu dawać zyska na poziomie nawet 1 027 128 dolarów. Jak nietrudno się domyślić, cały proceder miał charakter nielegalny i już w we wrześniu 2024 roku Smith został oskarżony za wyłudzenie poprzez tantiemy ponad 10 milionów dolarów.

Ostatecznie oszust przyznał się do winy, co doprowadziło do ugody z prokuraturą federalną dla południowego dystryktu Nowego Jorku. 42-latek nadal jednak będzie sądzony i w związku z ugodą grozi mu “jedynie” 5 lat więzienia, a także przepadek mienia o wartości 8 091 843,64 dolarów. Wyrok w tej sprawie ma zapaść w lipcu, ale już teraz można mówić o swoistym przełomie. Jest to jeden z pierwszych przypadków, gdy proces przeciwko oszustwom związanym z AI w branży muzycznej okazał się udany. To z pewnością da podstawy do kolejnych spraw w przyszłości, szczególnie, że rynek zdaje się być coraz bardziej zalewany “fałszywą muzyką”.

W oświadczeniu prokurator USA, Jay Clayton, przyznał: Michael Smith wygenerował tysiące fałszywych piosenek przy użyciu sztucznej inteligencji, a następnie odtworzył je miliardy razy. Choć piosenki i słuchacze byli sfabrykowani, miliony dolarów, które ukradł Smith, były prawdziwe. To miliony dolarów z tantiem, które Smith odebrał prawdziwym, zasłużonym artystom. Zuchwałe działania Smitha dobiegły końca, a on sam został skazany za przestępstwo federalne w związku z oszustwem wspomaganym przez AI.

