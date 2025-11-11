Zaloguj się lub Zarejestruj

Twórcy Assetto Corsa Rally ujawnili plany dotyczące trybu multiplayer. W grze pojawi się także tryb hardcore

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/11/11 10:10
Poznaliśmy nieco szczegółów na temat przyszłości trybu multiplayer w Assetto Corsa Rally.

Assetto Corsa Rally zadebiutuje w listopadzie 2025 roku, rozpoczynając okres Wczesnego Dostępu wraz z tablicami wyników online. Twórcy zapowiadają, że kolejne funkcje trybu wieloosobowego będą wprowadzane stopniowo w trakcie rozwoju gry.

Assetto Corsa Rally
Assetto Corsa Rally

Multiplayer w Assetto Corsa Rally będzie sukcesywnie rozwijany

Dotychczas większość uwagi wokół nadchodzącej rajdowej symulacji skupiała się na fizyce pojazdów. Co jednak z multiplayerem? Tryb dla jednego gracza będzie istotnym elementem, jednak pełny system progresji ma zostać wdrożony bliżej premiery wersji 1.0 i wydania na konsole, z kolei funkcje sieciowe od początku mają być rozwijane etapowo. Według Irvina Zonki, szefa projektu, już 13 listopada, czyli w dniu startu Wczesnego Dostępu, będą zaimplementowane internetowe tablice wyników i specjalne wydarzenia:

W dniu premiery Wczesnego Dostępu uruchomimy tablice wyników online. Oznacza to asynchroniczny multiplayer, gdzie gracze będą mogli rywalizować w time attackach i wydarzeniach specjalnych, publikując swoje czasy.

Jeśli specjalne wydarzenia będą działać podobnie jak w Assetto Corsa EVO, gracze mogą spodziewać się rotacyjnych wyzwań czasowych. Mimo wszystko dla fanów rajdowej rywalizacji online to dopiero początek, gdyż na kolejne aktualizacje trybu multiplayer będą pojawiały etapowo:

W późniejszym czasie wprowadzimy synchroniczne tryby sieciowe. Możecie spodziewać się wszystkiego, co zwykle oferuje Assetto Corsa w tym zakresie.

Oznacza to, że do gry powinny trafić wspólne lobby, serwery dla graczy oraz wydarzenia rozgrywane w czasie rzeczywistym. W tym trybie zawodnicy zobaczą na żywo międzyczasy konkurentów, ale bez wykorzystania duchów. Ta funkcja może się jednak pojawić w przyszłości:

W miarę rozwoju gry prawdopodobnie dodamy duchy jako opcję, a także starty falowe.

Zespół rozważa również mechaniki znane z Richard Burns Rally, gdzie wyłączenie trybu Super Rally oznacza, że poważny wypadek eliminuje zawodnika z rajdu:

Wiemy co społeczność ceni w Richard Burns Rally i jego modyfikacjach. To coś, co bierzemy pod uwagę. Nie mamy jeszcze terminu, ale chcemy, aby Assetto Corsa Rally było grą, do której gracze będą wracać, by spędzić czas z przyjaciółmi.

Na potrzeby prezentacji na SimRacing Expo włączono jedynie wizualne uszkodzenia. W wersji Early Access fizyczne uszkodzenia będą już dostępne, w tym tryb “hardcore” z możliwością całkowitego zniszczenia auta i przymusowego wycofania się z odcinka lub rajdu.

Źródło:https://traxion.gg/assetto-corsa-rallys-multiplayer-plans-explained

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

