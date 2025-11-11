Twórcy Assetto Corsa Rally ujawnili plany dotyczące trybu multiplayer. W grze pojawi się także tryb hardcore

Assetto Corsa Rally zadebiutuje w listopadzie 2025 roku, rozpoczynając okres Wczesnego Dostępu wraz z tablicami wyników online. Twórcy zapowiadają, że kolejne funkcje trybu wieloosobowego będą wprowadzane stopniowo w trakcie rozwoju gry.

Multiplayer w Assetto Corsa Rally będzie sukcesywnie rozwijany

Dotychczas większość uwagi wokół nadchodzącej rajdowej symulacji skupiała się na fizyce pojazdów. Co jednak z multiplayerem? Tryb dla jednego gracza będzie istotnym elementem, jednak pełny system progresji ma zostać wdrożony bliżej premiery wersji 1.0 i wydania na konsole, z kolei funkcje sieciowe od początku mają być rozwijane etapowo. Według Irvina Zonki, szefa projektu, już 13 listopada, czyli w dniu startu Wczesnego Dostępu, będą zaimplementowane internetowe tablice wyników i specjalne wydarzenia: