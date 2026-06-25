Zapowiedziano Thief: Pulse of Promise. To pomost między pierwszą a drugą częścią

Oficjalnie zapowiedziano powieść graficzną pod tytułem Thief: Pulse of Promise, za którą odpowiadają Bit Bot oraz Eidos-Montreal. Akcja rozgrywać się ma między Thief: The Dark Project z 1998 roku a Thief 2: The Metal Age z roku 2000. Na 147 stronach zobaczymy rysunki, których autorami są Emanuele Ercolani i Gianluca Papi, podczas gdy za scenariusz odpowiadają Joshua Viola oraz Sean Eads.
W jego ramach spotkamy doskonale znanego Garretta, mistrza złodziejskiego fachu, chociaż pojawią się też takie postacie, jak Artemus i Ojciec Karras. Sekrety Strażników, dziwne moce i tajemniczy młody chłopiec – to będą koła zamachowe tej opowieści. Jednocześnie w ramach Pulse of Promise mamy otrzymać swoisty pomost fabularny, prowadzący naszego bohatera do Thief 2.
Thief pozostaje jedną z najbardziej wpływowych i ukochanych serii skradanek, jakie kiedykolwiek stworzono. Każdy aspekt Pulse of Promise powstawał w ścisłej współpracy z Eidos-Montreal, aby mieć pewność, że historia, postacie, frakcje i świat będą zgodne z tym, czego wieloletni fani oczekiwaliby od tego okresu w życiu Garretta. Chcieliśmy, aby odbierało się to jak autentyczny, samodzielny rozdział pomiędzy The Dark Project a The Metal Age – zapewnił Viola.
Thief to nie tylko podręcznikowy przykład genialnej rozgrywki skradankowej, to po prostu jedna z najbardziej innowacyjnych i wpływowych współczesnych historii z gatunku dark fantasy. To zaszczyt być świadkiem rozszerzania tej opowieści i ewolucji narracji w formacie powieści graficznej. Jestem autentycznie zafascynowany tym, co świat pomyśli o kolejnym cynicznym spojrzeniu Garretta na to, co oznacza prosperować, przetrwać i wędzić ciekawe fanty w Thief: Pulse of Promise – dodał dyrektor kreatywny Bit Bot, Frank O'Connor.
GramTV przedstawia:
Thief: Pulse of Promise wydane zostanie w ramach kampanii crowdfundingowej i dostępne będzie w 3 wersjach. Poza podstawową w twardej oprawie będzie też Edycja Limitowana z ekskluzywną okładką autorstwa Claudio Mastronardiego. Z kolei Edycja Deluxe poza ekskluzywną okładką od Tylera Kirkhama otrzyma też etui i dodatkową zawartość bonusową. To nie wszystko, bo do zgarnięcia są też przedmioty kolekcjonerskie, jak figurka Garretta, maskotka, oficjalne grafiki oraz kolekcjonerski zestaw z mechanicznym okiem mistrza złodziei. Osoby, które już teraz zarejestrują się w kampanii na BackerKit dostaną także tłoczoną monetę z motywem marki Thief.oną monetę z motywem z Thiefa.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!