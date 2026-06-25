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Zapowiedziano Thief: Pulse of Promise. To pomost między pierwszą a drugą częścią

Maciej Petryszyn
2026/06/25 11:00
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Marka Thief niedawno wybudziła się z letargu. Okazuje się jednak, że na zapowiedzianym remasterze się nie skończy.

Garrett trafi nie tylko na nasze ekrany za sprawą nadchodzącego Thief: The Dark Project Remastered. Zobaczymy go również na kartach komiksów.

Thief: Pulse of Promise
Thief: Pulse of Promise

Pomost między The Dark Project a The Metal Age

Oficjalnie zapowiedziano powieść graficzną pod tytułem Thief: Pulse of Promise, za którą odpowiadają Bit Bot oraz Eidos-Montreal. Akcja rozgrywać się ma między Thief: The Dark Project z 1998 roku a Thief 2: The Metal Age z roku 2000. Na 147 stronach zobaczymy rysunki, których autorami są Emanuele Ercolani i Gianluca Papi, podczas gdy za scenariusz odpowiadają Joshua Viola oraz Sean Eads.

W jego ramach spotkamy doskonale znanego Garretta, mistrza złodziejskiego fachu, chociaż pojawią się też takie postacie, jak Artemus i Ojciec Karras. Sekrety Strażników, dziwne moce i tajemniczy młody chłopiec – to będą koła zamachowe tej opowieści. Jednocześnie w ramach Pulse of Promise mamy otrzymać swoisty pomost fabularny, prowadzący naszego bohatera do Thief 2.

Thief pozostaje jedną z najbardziej wpływowych i ukochanych serii skradanek, jakie kiedykolwiek stworzono. Każdy aspekt Pulse of Promise powstawał w ścisłej współpracy z Eidos-Montreal, aby mieć pewność, że historia, postacie, frakcje i świat będą zgodne z tym, czego wieloletni fani oczekiwaliby od tego okresu w życiu Garretta. Chcieliśmy, aby odbierało się to jak autentyczny, samodzielny rozdział pomiędzy The Dark Project a The Metal Age – zapewnił Viola.

Thief to nie tylko podręcznikowy przykład genialnej rozgrywki skradankowej, to po prostu jedna z najbardziej innowacyjnych i wpływowych współczesnych historii z gatunku dark fantasy. To zaszczyt być świadkiem rozszerzania tej opowieści i ewolucji narracji w formacie powieści graficznej. Jestem autentycznie zafascynowany tym, co świat pomyśli o kolejnym cynicznym spojrzeniu Garretta na to, co oznacza prosperować, przetrwać i wędzić ciekawe fanty w Thief: Pulse of Promise – dodał dyrektor kreatywny Bit Bot, Frank O'Connor.

GramTV przedstawia:

Thief: Pulse of Promise wydane zostanie w ramach kampanii crowdfundingowej i dostępne będzie w 3 wersjach. Poza podstawową w twardej oprawie będzie też Edycja Limitowana z ekskluzywną okładką autorstwa Claudio Mastronardiego. Z kolei Edycja Deluxe poza ekskluzywną okładką od Tylera Kirkhama otrzyma też etui i dodatkową zawartość bonusową. To nie wszystko, bo do zgarnięcia są też przedmioty kolekcjonerskie, jak figurka Garretta, maskotka, oficjalne grafiki oraz kolekcjonerski zestaw z mechanicznym okiem mistrza złodziei. Osoby, które już teraz zarejestrują się w kampanii na BackerKit dostaną także tłoczoną monetę z motywem marki Thief.oną monetę z motywem z Thiefa.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://www.ign.com/articles/thief-pulse-of-promise-graphic-novel-bit-bot

Tagi:

Popkultura
Eidos Montreal
crowdfunding
Thief
komiks
adaptacja
adaptacja gry
Bit Bot Media
Thief: Pulse of Promise
Joshua Viola
Sean Eads
Emanuele Ercolani
Gianluca Papi
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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