Zapowiedziano Thief: Pulse of Promise. To pomost między pierwszą a drugą częścią

Marka Thief niedawno wybudziła się z letargu. Okazuje się jednak, że na zapowiedzianym remasterze się nie skończy.

Garrett trafi nie tylko na nasze ekrany za sprawą nadchodzącego Thief: The Dark Project Remastered. Zobaczymy go również na kartach komiksów.

Pomost między The Dark Project a The Metal Age

Oficjalnie zapowiedziano powieść graficzną pod tytułem Thief: Pulse of Promise, za którą odpowiadają Bit Bot oraz Eidos-Montreal. Akcja rozgrywać się ma między Thief: The Dark Project z 1998 roku a Thief 2: The Metal Age z roku 2000. Na 147 stronach zobaczymy rysunki, których autorami są Emanuele Ercolani i Gianluca Papi, podczas gdy za scenariusz odpowiadają Joshua Viola oraz Sean Eads.