Zapowiedziano SteamWorld Build. Kolejna odsłona serii do sprawdzenia za darmo

Pod twoim miastem znajduje się opuszczona kopalnia. Chodzą słuchy, że jest pełna starożytnej technologii, która jest kluczem do ucieczki przed zbliżającą się zagładą. Wykorzystaj zasoby naturalne na powierzchni i obfite rudy znajdujące się w kopalni, aby rozbudować swoje miasto. Rozwijaj warunki mieszkaniowe, aby kolejni mieszkańcy przyłączyli się do kopania coraz głębszych szybów, odkrywania niezliczonych bogactw, a na koniec pomóż im wywieźć to wszystko z ich planety! – czytamy w opisie gry.