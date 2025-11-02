Zapowiedziano oficjalną grę Paranormal Activity. Twórca The Mortuary Assistant ujawnia nowe horrorowe dzieło

Studio Darkstone Digital, odpowiedzialne za wirusowy hit The Mortuary Assistant, zapowiedziało swój nowy projekt grozy, jakim jest Paranormal Activity: Threshold.
Tym razem deweloper zabierze graczy w sam środek przerażających zjawisk nadprzyrodzonych, osadzonych w uniwersum kultowej serii filmów Paranormal Activity. Gra została ujawniona wraz z krótkim teaserem i zapowiedzią na platformie Steam, gdzie widnieje jako “wkrótce dostępna”. Konkretna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale dobrze wiedzieć, że szykuje się kolejny mocny tytuł dla fanów psychologicznego horroru i demonicznych rytuałów.
Zapowiedziano Paranormal Activity: Threshold
Według opisu twórców, Paranormal Activity: Threshold pozwoli graczom odkrywać historię rozgrywającą się w wielu liniach czasowych, komunikować się z nadprzyrodzonymi bytami, odprawiać rytuały demonologiczne, które mogą zmienić losy bohatera, a także poznać kilka alternatywnych zakończeń, rozszerzających główną fabułę. Gra otrzymała ostrzeżenia dotyczące języka, przemocy, morderstwa, samobójstwa oraz odniesień do okultyzmu, co jasno sugeruje, że Darkstone Digital nie zamierza oszczędzać graczy na poziomie emocjonalnym.
Zarys historii prezentuje się jak idealny materiał na koszmar:
Daniel i Jessica Stewart postanawiają odnowić swój pierwszy dom. Stary i zniszczony budynek staje się tłem ich nagrań z renowacji, lecz szybko odkrywają, że nowa posiadłość kryje znacznie więcej niż tylko azbest i popsute instalacje. W miarę jak odkrywają tajemnicze symbole i ukryte w ścianach przedmioty, zaczynają rozumieć, że nie są jedynymi mieszkańcami tego domu. Pod wpływem mrocznej siły Daniel i Jessica zbliżają się do przerażającego finału, na który nie są przygotowani.
To klasyczny motyw Paranormal Activity, czyli zwyczajni ludzie wplątani w piekielne siły, które powoli przejmują kontrolę nad ich życiem.
Darkstone Digital zyskało rozgłos dzięki The Mortuary Assistant, jednemu z największych horrorowych hitów ostatnich lat. Gra pozwalała wcielić się w pomocnika w kostnicy, który musi nie tylko zajmować się ciałami, ale też walczyć z nawiedzającymi go demonami. Produkcja była tak popularna, że w 2025 roku ogłoszono pełnometrażową adaptację filmową, w której główną rolę Rebeki zagra Willa Holland (znana z seriali Arrow i Plotkara). Partnerować jej będzie Paul Sparks (House of Cards, Boardwalk Empire), wcielający się w mentora bohaterki, Raymonda Delvera.
Choć szczegóły dotyczące mechaniki i fabuły Paranormal Activity: Threshold są znikome, teaser i opis sugerują, że gra zachowa klimat “found footage”, znany z filmów serii. Gracze będą więc nie tylko świadkami, ale także uczestnikami odkrywania tajemnicy domu, którego mroczna przeszłość może dosłownie ich pochłonąć.
