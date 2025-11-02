Zapowiedziano oficjalną grę Paranormal Activity. Twórca The Mortuary Assistant ujawnia nowe horrorowe dzieło

Tym razem deweloper zabierze graczy w sam środek przerażających zjawisk nadprzyrodzonych, osadzonych w uniwersum kultowej serii filmów Paranormal Activity. Gra została ujawniona wraz z krótkim teaserem i zapowiedzią na platformie Steam, gdzie widnieje jako “wkrótce dostępna”. Konkretna data premiery nie została jeszcze ogłoszona, ale dobrze wiedzieć, że szykuje się kolejny mocny tytuł dla fanów psychologicznego horroru i demonicznych rytuałów.

Zapowiedziano Paranormal Activity: Threshold

Według opisu twórców, Paranormal Activity: Threshold pozwoli graczom odkrywać historię rozgrywającą się w wielu liniach czasowych, komunikować się z nadprzyrodzonymi bytami, odprawiać rytuały demonologiczne, które mogą zmienić losy bohatera, a także poznać kilka alternatywnych zakończeń, rozszerzających główną fabułę. Gra otrzymała ostrzeżenia dotyczące języka, przemocy, morderstwa, samobójstwa oraz odniesień do okultyzmu, co jasno sugeruje, że Darkstone Digital nie zamierza oszczędzać graczy na poziomie emocjonalnym.