Zapowiedziano nowy horror. Przestraszcie się z The Mound: Omen of Cthulhu

Podczas Nacon Connect 2025 zapowiedziano The Mound: Omen of Cthulhu, który oparty jest na słynnym Lovecrafcie.

The Mound: Omen of Cthulhu to pierwszoosobowy horror, tworzony przez studio ACE Team, a który przeniesie graczy do mrocznej dżungli. W niej skrywa się tajemnicze, podziemne miasto, które gracz będzie musiał zbadać, walcząc ze strachem – swoim i bohaterów.

Produkcja zaoferuje tryb tryb kooperacji dla maksymalnie 4 osób, co z pewnością przykuje uwagę wielu osób. Gracze wcielą się w konkwistadorów, którzy będą badali wiele strasznych zakamarków. Eksplorację będą jednak utrudniały nadprzyrodzone byty, które przetestują psychikę bohaterów. Mogą doprowadzić ich do halucynacji, paranoi, a Ci nie będą w stanie odróżnić własnych omamów od realnych zagrożeń.