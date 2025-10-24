Nadchodzi nowa gra z mitologii Cthulhu. Pierwszy zwiastun prezentuje rozgrywkę i zdradza datę premiery

NACON i studio Big Bad Wolf zaprezentowały pierwszy zwiastun z rozgrywka Cthulhu: The Cosmic Abyss.

Podczas jesiennej edycji Galaxies Showcase, wydawca NACON oraz studio Big Bad Wolf oficjalnie zaprezentowali wyczekiwaną grę Cthulhu: The Cosmic Abyss. Wraz ze zwiastunem z rozgrywką ujawniono także datę premiery i tytuł zadebiutuje 16 kwietnia 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC. Cthulhu: The Cosmic Abyss – zwiastun z rozgrywką i data premiery To ambitna produkcja, która ma połączyć psychologiczny horror, śledztwo detektywistyczne oraz elementy science fiction, przenosząc mitologię Cthulhu w odległą, futurystyczną rzeczywistość. W roli głównej wystąpi Noah, agent tajemniczej organizacji Ancile, wyspecjalizowanej w badaniu zjawisk nadprzyrodzonych. Wcieli się w niego aktor Jua Amir, znany między innymi z Detroit: Become Human.

Fabuła gry rozpoczyna się od zagadkowego zniknięcia grupy górników pracujących na dnie Pacyfiku. Wysłany na miejsce Noah szybko odkrywa, że rutynowe śledztwo wkrótce przerodzi się w podróż ku granicom ludzkiego szaleństwa. Jego trop prowadzi do R’lyeh, mitycznego miasta uwięzionego boga Cthulhu, które, jak zapowiadają twórcy, po raz pierwszy zostanie przedstawione w grze w pełni trójwymiarowej. W śledztwie Noahowi towarzyszy KEY, zaawansowana sztuczna inteligencja, która stanowi jednocześnie wsparcie i moralny kompas protagonisty. Wyposażona w sonar, system analizy danych i zdolność interpretacji anomalii środowiskowych, KEY pomoże graczowi analizować ślady, odkrywać ukryte detale i łączyć fakty w spójną całość. Twórcy podkreślają, że relacja między człowiekiem a maszyną odegra kluczową rolę i to, jak gracz potraktuje swojego towarzysza, wpłynie na przebieg fabuły i ostateczny finał historii.

GramTV przedstawia:

Big Bad Wolf, znane z takich tytułów jak The Council, ponownie stawia na narracyjne decyzje, głębię psychologiczną i nieliniową strukturę opowieści. Gracze będą musieli mierzyć się nie tylko z klasycznymi zagadkami, ale także z własnym umysłem. Im dalej Noah zapuszcza się w otchłań, tym silniejsze stają się wpływy pradawnego bytu. Granica między rzeczywistością a obłędem zacznie się zacierać, a każdy wybór może okazać się równie zgubny, co konieczny. Twórcy obiecują kilka możliwych zakończeń, zależnych od wcześniejszych decyzji i interpretacji wydarzeń. Wraz z postępami w historii gracz ma nieustannie kwestionować, co jest prawdą, a co złudzeniem wywołanym przez obecność Cthulhu. Cthulhu: The Cosmic Abyss ukaże się 16 kwietnia 2026 roku na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputery osobiste. Zainteresowani gracze mogą już teraz zapisać się na playtes na oficjalnej stronie NACON, który odbędzie się od 28 października do 4 listopada 2025 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.