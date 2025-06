Zapowiedziano nową grę Dragon Ball! Gekishin Squadra z otwartymi testami już w czerwcu

Dragon Ball: Gekishin Squadra to pierwsza w historii marki zespołowa gra akcji z naciskiem na współpracę. Gracze staną do walki w czteroosobowych drużynach, wybierając spośród kultowych bohaterów o unikalnych zdolnościach. W czasie meczów postacie rozwijają swoje moce, odblokowując coraz silniejsze ataki i umiejętności specjalne, które pozwolą miażdżyć przeciwników i bossów.

Dragon Ball: Gekishin Squadra to nowa gra od Bandai Namco i studia Ganbarion. Produkcja do tej pory była owiana nutką tajemnicy i znana była wcześniej pod roboczą nazwą Dragon Ball Project: Multi. Gra będzie darmowa i zadebiutuje na kilku najpopularniejszych platformach.

W grze dostępne będą różne klasy postaci, z których każda pełni określoną funkcję w drużynie:

Damage – ofensywna rola nastawiona na eliminowanie przeciwników

Tank – wytrzymała jednostka absorbująca obrażenia i utrzymująca linię frontu

Technical – postać wsparcia, wzmacniająca sojuszników i przeszkadzająca wrogom

Gracze będą mogli dostosować wygląd swoich postaci poprzez skórki, animacje wejścia na pole bitwy i specjalne wykończenia ataków. Wszystko po to, by wyrazić swoją sympatię do ulubionych bohaterów serii w unikalny sposób.