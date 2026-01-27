Zapowiedziano Nintendo Direct. Prezentacja poświęcona będzie jednej grze

Pora na kolejną zapowiedź od Nintendo. Po prezentacji Direct poświęconej w całości nadchodzącemu filmowi Super Mario Galaxy przyszła pora na bardziej grową komunikację.

Niemniej tak jak poprzedni Direct, tak i ten będzie monotematyczny. Dotyczyć będzie bowiem tylko jednej produkcji. Tomodachi powraca po 13 latach przerwy Nie będzie to jednak ani nowe Super Mario, ani tym bardziej nowa Zelda. Zamiast tego Nintendo postanowiło po 12 latach odkurzyć markę Tomodachi. Efektem tego będzie Tomodachi Life: Living the Dream, o którym po raz pierwszy usłyszeliśmy na Nintendo Direct w marcu 2025 roku. Potem japońska firma o produkcji wspomniała również we wrześniu tego samego roku.

Niemniej teraz Tomodachi Life: Living the Dream otrzyma całą prezentację Direct na swój temat. Co na dobrą sprawę nawet nie widzi, bo przecież pozycja ta na ma ukazać się na rynku w drugim kwartale tego roku. Można więc spokojnie przyjąć, że poza większą liczbą szczegółów otrzymamy również dokładną datę premiery. Niektórzy liczą również, iż Nintendo podtrzyma ostatni trend i potwierdzi, iż gra otrzyma polską wersję językową. Cała seria zapoczątkowana została w 2009 roku, gdy na Nintendo DS wydano Tomodachi Collection. Produkcja okazała się sukcesem w Japonii, ale dopiero wydane cztery lata później na Nintendo 3DS Tomodachi Life sprawiło, że cykl zaistniał w ogólnej świadomości graczy. Sam fakt, że kontynuacja zachowała w tytule słowo “Life” może wskazywać, iż deweloperzy zamierzają kontynuować ówczesne podejście do zabawy.

W Tomodachi Life tworzymy wyspę, którą następnie zapełniamy różnymi awatarami zbiorczo nazywającymi się Mii. Mogą się one różnić od siebie wiekiem, osobowości czy też generowanym przez syntezator mowy głosem. Pod pewnymi względami seria ma kilka rzeczy wspólnych z The Sims, ale wyróżnia ją specyficzne, momentami wręcz sitcomowe poczucie humoru. Tomodachi Life: Living the Dream Direct odbędzie się 29 stycznia o 15:00 polskiego czasu. Poniżej link do streama:

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

