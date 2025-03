Zapowiedziano Edge of Memories – nowy JRPG od Midgar Studio

Podczas prezentacji Nacon Connect 2025 zaprezentowano grę Edge of Memories, należące do gatunku jRPG.

Zapowiedziane Edge of Memories, to nowe jRPG od francuskiego dewelopera Midgar Studio. Grę osadzono w tym samym uniwersum co wydane w 2018 roku, Edge of Eternity.

Zapowiedziano nowe jRPG Edge of Memories

Akcja gry rozgrywa się na innym kontynencie, ale w świecie Avaris, który niestety został zniszczony przez tajemniczą plagę Corrosion. Największym atutem produkcji jest z pewnością muzyka, a to wszystko za sprawą mocnej obsady. Do pracy nad grą powrócił legendarny kompozytor Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Xenogears), a towarzyszy mu Mariam Abounnasr, twórczyni muzyki w Xenoblade Chronicles 2 i 3. Ścieżkę dźwiękową wzbogaci również Emi Evans, znana z nastrojowych utworów do NieR i NieR: Automata.