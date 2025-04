Zapowiedziano DMZ: Nuclear Survival. Przygotujcie się na wieloosobową grę z otwartym światem i craftingiem

Wkrótce we wczesnym dostępie pojawi się DMZ: Nuclear Survival, gra z otwartym światem i craftingiem. Mamy zwiastun gry.

Niezależne, dwuosobowe studio Wild Dog z Saitamy w Japonii ogłosiło nową grę survivalową z otwartym światem, DMZ: Nuclear Survival, która zmierza na PC (Steam). Dokładna data premiery nie została jeszcze ujawniona, ale gra najpierw pojawi się we wczesnym dostępie, gdzie pozostanie przez około rok. Możemy już zobaczyć zwiastun tej produkcji.

Zapowiedziano DMZ: Nuclear Survival

DMZ: Nuclear Survival to wieloosobowa gra survivalowa z otwartym światem, osadzona w postapokaliptycznym świecie po wojnie nuklearnej. Do zadań gracza będzie należało zbudowanie własnej prywatnej korporacji militarnej, szkolenie ocalałych na żołnierzy, eksplorowanie ogromnej, proceduralnie generowanej mapy, odkrywanie reliktów starożytnych cywilizacji i walka o przetrwanie. Akcja gry toczy się na nowym superkontynencie zwanym Pangea, który powstał w wyniku tektonicznych przesunięć spowodowanych wojną nuklearną. Gracze będą odkopywać starożytne ruiny począwszy od piramid, przez terakotową armię, aż po rzymskie świątynie, badać relikwie, tworzyć przedmioty i nawet wskrzeszać potężnych wojowników ze starożytnych genów, by przywrócić upadłą cywilizację.