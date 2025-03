Zapowiedziano DLC do ARK: Survival Ascended. ARK: Lost Colony to pierwsze duże rozszerzenie do gry

DLC będzie zawierało wysokiej jakości sceny anime stworzone przez renomowane japońskie studio MAPPA, odpowiedzialne między innymi za Jujutsu Kaisen, Attack on Titan i Chainsaw Man. W grze usłyszymy również Michelle Yeoh, laureatkę Oscara, która powróci do roli Mei Yin znanej z ARK: The Animated Series. Oprócz niej w obsadzie znajdą się Madeleine Madden (Koło Czasu) jako Helena Walker oraz Auli’i Cravalho (Vaiana) jako Meeka, a także inne popularne postacie, których głosy i wizerunki po raz pierwszy pojawią się w grze.

ARK: Survival Ascended to jedna z najpopularniejszych produkcji traktująca o przetrwaniu. Tytuł robi właśnie podwaliny pod ARK 2, dodając pierwsze duże rozszerzenie zatytułowane ARK: Lost Colony. Może się jednak okazać, że nie wszystkim przypadnie do gustu konwencja anime.

ARK: Lost Colony zabierze graczy do Arat Prime, miejsca narodzin ARK-ów. Fabuła rozszerzenia połączy wydarzenia z ARK: Extinction, ARK: Genesis i przygotuje grunt pod ARK2. Podczas podróży śladami Mei Yin, gracze odblokują potężne drzewka umiejętności postaci, oswoją egzotyczne stworzenia, stworzą „Przeklęte” zestawy wyposażenia i opanują zaawansowane systemy budowania.

Nie wszystko jednak będzie takie proste. Mroźne pustkowia Arat Prime to pole bitwy, na którym zmierzą się frakcje zmutowane przez Element, chcące zniszczyć to, co osiągnięto w finale ARK: Extinction. Gracze wraz z bohaterami z przeszłości i przyszłości, staną do walki o przetrwanie i przyszłość świata.