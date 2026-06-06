Zapowiedziano BioEden. To urocza gra o ratowaniu ekosystemów i wymierającej planety

BioEden to przytulna gra strategiczna, w której gracze otrzymają zadanie przywrócenia życia umierającej planecie i odbudowy zniszczonych ekosystemów. Przy tym jest wyjątkowo urocza i wpada w vibe tak zwanych gier cozy.

BioEden zapowiedziane

W BioEden wcielimy się w członka gildii wysłanego na odległy świat znajdujący się na skraju ekologicznej katastrofy. Naszym głównym celem będzie rewitalizacja planety oraz odtworzenie populacji lokalnych gatunków zwierząt, które wcześniej wyginęły. Aby tego dokonać, konieczne będzie eksplorowanie powierzchni globu i pozyskiwanie zasobów potrzebnych do rozbudowy infrastruktury wspierającej proces terraformowania.