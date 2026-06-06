Zapowiedziano BioEden. To urocza gra o ratowaniu ekosystemów i wymierającej planety

Podczas pokazu Future Games Show Summer Showcase oficjalnie zaprezentowano BioEden.
BioEden to przytulna gra strategiczna, w której gracze otrzymają zadanie przywrócenia życia umierającej planecie i odbudowy zniszczonych ekosystemów. Przy tym jest wyjątkowo urocza i wpada w vibe tak zwanych gier cozy.
BioEden zapowiedziane
W BioEden wcielimy się w członka gildii wysłanego na odległy świat znajdujący się na skraju ekologicznej katastrofy. Naszym głównym celem będzie rewitalizacja planety oraz odtworzenie populacji lokalnych gatunków zwierząt, które wcześniej wyginęły. Aby tego dokonać, konieczne będzie eksplorowanie powierzchni globu i pozyskiwanie zasobów potrzebnych do rozbudowy infrastruktury wspierającej proces terraformowania.
Rozgrywka opiera się na zarządzaniu siecią budynków rozmieszczanych na planszy podzielonej na pola. Kluczową rolę odegra tworzenie i rozwijanie systemów energetycznych oraz wodnych, które pozwolą stopniowo przekształcać jałowy, szaro-brązowy krajobraz w pełen życia i kolorów ekosystem. W centrum całej operacji znajdzie się specjalna kopuła stanowiąca schronienie dla odradzającej się fauny. Z czasem gracze będą mogli obserwować, jak wokół ich kolonii pojawiają się kolejne gatunki uroczych zwierząt, przywracając planetę do dawnej świetności.
GramTV przedstawia:
Twórcy podkreślają jednak, że rozwój nie będzie pozbawiony konsekwencji. Każda wybudowana konstrukcja wpływa na środowisko naturalne. Nadmierna rozbudowa infrastruktury może prowadzić do zanieczyszczenia planety, którą gracz próbuje uratować. Oznacza to konieczność zachowania równowagi pomiędzy postępem technologicznym a ochroną przyrody.
Produkcja zmierza na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch 2, jednak twórcy nie podali jeszcze daty premier konsolowych. Znacznie wcześniej zagrają użytkownicy komputerów osobistych. BioEden zadebiutuje na PC już 3 września za pośrednictwem platformy Steam. Osoby zainteresowane tytułem mogą już teraz sprawdzić dostępne demo i samodzielnie przekonać się, jak wygląda proces ratowania umierającego świata.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!