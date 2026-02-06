Zapowiedziano 2. rozszerzenie do Borderlands 4. Premiera jeszcze w tym miesiącu

Od premiery pierwszego Bounty Packa do Borderlands 4 minęły trzy miesiące. To czas wystarczający, by gracze zaczęli się rozglądać za nową zawartością.

I ta faktycznie nadchodzi. Oto bowiem deweloperzy z Gearbox Software wreszcie przyszli do nas z ważną zapowiedzią. Borderlands 4 dostanie drugi Bounty Pack Jeszcze w tym miesiącu Borderlands 4 zyska Bounty Pack 2: Legend of the Stone Demon. Dokładna data premiery rozszerzenia to 26 lutego. Będzie to drugi tego typu dodatek po Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day, które ukazało się jeszcze w lutym tego roku. Dostępne będzie on zarówno w Deluxe Edition, Super Deluxe Edition oraz Bounty Pack Bundle, chociaż nabyć je można również osobno.

Samo Bounty Pack 2: Legend of the Stone Demon pojawi się w tym samym momencie, co duża aktualizacja. Wraz z nią do Borderlands 4 wprowadzona zostanie perłowa jakość broni – zupełnie nowy poziom rzadkości, który swoimi możliwościami przewyższać będzie nawet legendarne pomarańczowe pukawki. Co istotne, perłowa jakość dostępna będzie dla wszystkich posiadaczy B4.

GramTV przedstawia:

Co istotne, to nie koniec ogłoszeń. Na marzec zapowiedziano pierwsze duże rozszerzenie – Story Pack 1: Mad Ellie and the Vault of the Damned. To również dostępne będzie w edycji Super Deluxe oraz w ramach pakietu Vault Hunter Pack. Niemniej i tutaj dopuszczalny będzie samodzielny zakup tylko tego DLC. Już teraz można dodać Story Pack 1 do listy życzeń na Steamie, Epic Games oraz Xboxie. Mad Ellie and the Vault of the Damned to pierwszy z dwóch dużych dodatków, które mają zawitać do Borderlands 4. Omawiany Story Pack doda do gry nowy region, Kairos. Wraz z nim gracze dostaną dostęp do nowych misji fabularnych oraz nowego Vault Huntera, który nazywa się C4SH.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

