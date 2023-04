Zapowiedź GTA 6 już w maju? Fani wierzą, że coś wydarzy się w tym okresie

Fani uważają, że 17 maja Take-Two Interactive zdradzi pierwsze szczegóły o nadchodzącej grze Rockstar Games. Inni twierdzą, że oficjalna prezentacja GTA VI odbędzie się na kilka dni przed spotkaniem z inwestorami, aby firma zanotowała jeszcze lepsze wyniki na giełdzie.

Wszystko to jedynie spekulacje, więc nie warto przywiązywać się do tej daty pierwszej prezentacji Grand Theft Auto VI. Na potwierdzenie lub zaprzeczenie tych doniesień będziemy musieli poczekać do maja.