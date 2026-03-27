Zapomnijcie o pastelowych zajączkach. MediaMarkt rozwala system wielkanocną kampanią z mocnym bitem i... jajowarami!

Święta to zazwyczaj ten czas w roku, gdy przed ulubionym materiałem na YouTube czy streamem na Twitchu musimy przeklikiwać się przez tony nudnych, słodkich do bólu reklam.
MediaMarkt Polska postanowiło wyłamać się z tego schematu i zaserwować nam coś zupełnie innego. Ostrzegamy: odpalajcie z włączonym dźwiękiem, bo ten kawałek naprawdę dobrze siada.
Kiedy myślisz „reklama na Wielkanoc”, przed oczami masz pewnie uśmiechniętą rodzinę w wyprasowanych koszulach, żółte kurczaczki i pastelowe koszyczki. MediaMarkt na tegoroczne święta powiedział jednak stanowcze: „Dość!”. Zespół marketingu technologicznego giganta postanowił całkowicie wyjść ze swojej strefy komfortu i zrobił to w iście tanecznym kroku.
Street art, mocny bas i gadżety kuchenne
Zamiast bezpiecznych, oklepanych motywów, sieć wjechała z nową kreacją w rasowym, streetartowym klimacie. Od pierwszych sekund wita nas mocny, bujający bit, do którego ciało samo zaczyna się gibać. Ale to, co najbardziej rozbraja, to gwiazda nowej kampanii. Nie są to najnowsze konsole czy flagowe smartfony, a... jajowary.
Zrobienie z urządzenia do gotowania jajek głównego bohatera klipu o iście streetwearowym sznycie to poziom abstrakcji, który zasługuje na oklaski. Jest nieszablonowo, odważnie i przede wszystkim autentycznie świeżo. Trudno o lepszy (i bardziej użyteczny) "easter egg" dla fanów kuchennych gadżetów.
Marka, która rozumie internet
Taki ruch ze strony MediaMarkt to świetny dowód na to, jak bardzo ewoluuje ta marka. Zamiast sztywnego, korporacyjnego przekazu, dostajemy nowoczesną komunikację z przymrużeniem oka. Sklep udowadnia, że innowacje to dla nich nie tylko błyskawiczne dostawy czy najnowsze technologie na półkach, ale też sposób, w jaki rozmawiają ze swoimi klientami.
W erze, gdy większość reklam chcemy jak najszybciej „zeskipować”, MediaMarkt udowadnia, że da się zbudować kampanię, która trafia w punkt, puszcza oko do młodszego (i nie tylko!) odbiorcy i po prostu bawi formą.
Sprawdźcie sami ich nową kreację na profilach społecznościowych marki. Ostrzegamy jednak lojalnie przed włączeniem dźwięku na maksa. Ten bit wpada w ucho tak mocno, że prawdopodobnie będziecie go nucić podczas najbliższej, wieczornej sesji przed kompem!
