Zapomnijcie o pastelowych zajączkach. MediaMarkt rozwala system wielkanocną kampanią z mocnym bitem i... jajowarami!

Święta to zazwyczaj ten czas w roku, gdy przed ulubionym materiałem na YouTube czy streamem na Twitchu musimy przeklikiwać się przez tony nudnych, słodkich do bólu reklam.

MediaMarkt Polska postanowiło wyłamać się z tego schematu i zaserwować nam coś zupełnie innego. Ostrzegamy: odpalajcie z włączonym dźwiękiem, bo ten kawałek naprawdę dobrze siada.

Kiedy myślisz „reklama na Wielkanoc”, przed oczami masz pewnie uśmiechniętą rodzinę w wyprasowanych koszulach, żółte kurczaczki i pastelowe koszyczki. MediaMarkt na tegoroczne święta powiedział jednak stanowcze: „Dość!”. Zespół marketingu technologicznego giganta postanowił całkowicie wyjść ze swojej strefy komfortu i zrobił to w iście tanecznym kroku.

Street art, mocny bas i gadżety kuchenne

Zamiast bezpiecznych, oklepanych motywów, sieć wjechała z nową kreacją w rasowym, streetartowym klimacie. Od pierwszych sekund wita nas mocny, bujający bit, do którego ciało samo zaczyna się gibać. Ale to, co najbardziej rozbraja, to gwiazda nowej kampanii. Nie są to najnowsze konsole czy flagowe smartfony, a... jajowary.

Zrobienie z urządzenia do gotowania jajek głównego bohatera klipu o iście streetwearowym sznycie to poziom abstrakcji, który zasługuje na oklaski. Jest nieszablonowo, odważnie i przede wszystkim autentycznie świeżo. Trudno o lepszy (i bardziej użyteczny) "easter egg" dla fanów kuchennych gadżetów.