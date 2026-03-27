Nowa „złota era” na Steamie – dlaczego teraz udaje się tak wielu gatunkom?

Ciekawe stwierdzenie analityka o przyszłości gier.
Współczesny Steam przypomina gigantyczną imprezę, na której bariery między niszowymi gatunkami a masowym odbiorcą nagle przestały istnieć. Chris Zukowski, uznany analityk rynku gier niezależnych, twierdzi, że wkroczyliśmy w nową „złotą erę”, w której sukces nie jest już zarezerwowany tylko dla jednego, dominującego trendu.
Steam – dobry czas dla wielu gatunków
Podczas tegorocznego GDC (Game Developers Conference), Chris Zukowski przedstawił intrygującą teorię: baza graczy na Steamie stała się bardziej otwarta na eksperymenty niż kiedykolwiek wcześniej. Porównał to do sytuacji, w której „zachamowania graczy opadły”, co pozwala na nagłe i masowe sukcesy gier z wielu różnych kategorii jednocześnie.
Zjawisko to można opisać w kilku kluczowych punktach. Efekt „Vampire Survivors” dla każdego: kiedyś nagły skok zainteresowania dotyczył jednego gatunku (np. roguelike’ów). Dziś dane sugerują, że podobne „wybuchy” popularności dzieją się w wielu niszach naraz. Jeśli gracze pokochają dany styl, ich głód na podobne produkcje jest nienasycony. Zukowski radzi deweloperom powrót do korzeni – tworzenie mniejszych, szybszych projektów, by wyczuć rynek i zbudować bazę fanów, zamiast rzucać się od razu na wieloletni „projekt marzeń”. Twórcy, którzy potrafią szybko zareagować na rodzący się trend, mają dziś nienotowaną wcześniej szansę na sukces komercyjny.
Brzmi to jak coś złego, ale to prawie tak, jakby gracze byli pod wpływem alkoholu i stracili swoje zahamowania. Cała społeczność graczy, która lubiła gry w stylu Vampire Survivors, nie podchodziła do tej gry tak krytycznie. Nie trzeba było tak mocno promować gry i tego typu rzeczy. Jeśli trafiłeś w ten gatunek, mówiłeś: „To jest Vampire Survivors”, a ludzie reagowali: „No dobrze, spróbuję. „O, to było fajne”. Albo nie było, i szli dalej. Jeśli się w to wpasowałeś, to było naprawdę świetnie.
Ale teraz, w tym roku, nazywam to złotym wiekiem, bo mamy nie tylko Vampire Survivors, ale też wiele innych gatunków, w których dzieje się to samo – cała publiczność ma obniżone zahamowania i jest gotowa wypróbować więcej rodzajów gier.
Chris Zukowski od lat zajmuje się analizą marketingu gier i jest autorem popularnych poradników dla twórców indie
