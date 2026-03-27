Nowa „złota era” na Steamie – dlaczego teraz udaje się tak wielu gatunkom?

Zjawisko to można opisać w kilku kluczowych punktach. Efekt „Vampire Survivors” dla każdego: kiedyś nagły skok zainteresowania dotyczył jednego gatunku (np. roguelike’ów). Dziś dane sugerują, że podobne „wybuchy” popularności dzieją się w wielu niszach naraz. Jeśli gracze pokochają dany styl, ich głód na podobne produkcje jest nienasycony. Zukowski radzi deweloperom powrót do korzeni – tworzenie mniejszych, szybszych projektów, by wyczuć rynek i zbudować bazę fanów, zamiast rzucać się od razu na wieloletni „projekt marzeń”. Twórcy, którzy potrafią szybko zareagować na rodzący się trend, mają dziś nienotowaną wcześniej szansę na sukces komercyjny.

Brzmi to jak coś złego, ale to prawie tak, jakby gracze byli pod wpływem alkoholu i stracili swoje zahamowania. Cała społeczność graczy, która lubiła gry w stylu Vampire Survivors, nie podchodziła do tej gry tak krytycznie. Nie trzeba było tak mocno promować gry i tego typu rzeczy. Jeśli trafiłeś w ten gatunek, mówiłeś: „To jest Vampire Survivors”, a ludzie reagowali: „No dobrze, spróbuję. „O, to było fajne”. Albo nie było, i szli dalej. Jeśli się w to wpasowałeś, to było naprawdę świetnie.

Ale teraz, w tym roku, nazywam to złotym wiekiem, bo mamy nie tylko Vampire Survivors, ale też wiele innych gatunków, w których dzieje się to samo – cała publiczność ma obniżone zahamowania i jest gotowa wypróbować więcej rodzajów gier.