Fallout 4 z dużą aktualizacją. DLSS wchodzi na Switch 2

DLSS to jednak nie wszystko. Bethesda w opublikowanych patch notesach zapewnia też o poprawie stabilności oraz naprawie błędów, które powodowały, że gra wyrzucała nas do ekranu głównego konsoli. Ponadto nie powinno już dochodzić do crashy podczas wczytywania autozapisów utworzonych w kluczowych momentach rozgrywki. Problemem powinno przestać być także wyjmowanie i wkładanie konsoli z doku, bo wcześniej również to potrafiło wywoływać błędy. Fallout 4: Anniversary Edition na NS2 ma dodatkowo lepiej zarządzać pamięcią, dzięki czemu niestabilność podczas długich sesji nie powinna być już takim kłopotem.

To tylko część z dużej liczby poprawek. Twórcy zajęli się dodatkowo wydajnością, grafiką, sterowaniem, interfejsem czy też zapisywaniem i wczytywaniem. No i NPC-ami, którzy potrafili nas konsekwentnie ignorować albo wręcz nie pojawiać się w miejscach, w których ich obecność była kluczowa. Na koniec warto wspomnieć, że zaktualizowanie Fallout 4 do wersji 1.0.2 wiąże się z koniecznością pobrania łatki o wadze aż 22,6 GB. Wraz z nią wzrasta waga samej gry, która teraz potrzebować będzie 61 GB przestrzeni dyskowej.