Fallout 4 z dużą aktualizacją. DLSS wchodzi na Switch 2

Maciej Petryszyn
2026/03/27 17:00
24 lutego tego roku Fallout 4 doczekał się premiery na kolejnej platformie. Tym razem w postapokaliptyczny świat zagłębić się mogli posiadacze Nintendo Switch 2.

Ale to nie wszystko. Otóż Fallout 4: Anniversary Edition na NS2 otrzymało właśnie dużą i, co ważniejsze, istotną aktualizację.

Fallout 4 na Nintendo Switch 2 od teraz z obsługą DLSS

Wraz z nowym patchem Fallout 4 na Nintendo Switch 2 zaczął obsługiwać technologię DLSS od firmy NVIDIA. I to zarówno dla trybu 40 FPS, jak i 60 FPS. W obu wypadkach zmiana ta powinna poprawić zarówno wydajność, jak i jakość obrazu. Co istotne, DLSS będzie automatycznie wyłączał się w momencie, gdy na ekranie pojawi się duża liczba elementów interfejsu, by ostrość tekstu była najwyższa jak to możliwe. Czegoś takiego doświadczymy np. podczas użytkowania Pip-Boya. To wszystko tuż po premierze ostatniej jak dotychczas odsłony cyklu Fallout na konsoli japońskiego giganta.

DLSS to jednak nie wszystko. Bethesda w opublikowanych patch notesach zapewnia też o poprawie stabilności oraz naprawie błędów, które powodowały, że gra wyrzucała nas do ekranu głównego konsoli. Ponadto nie powinno już dochodzić do crashy podczas wczytywania autozapisów utworzonych w kluczowych momentach rozgrywki. Problemem powinno przestać być także wyjmowanie i wkładanie konsoli z doku, bo wcześniej również to potrafiło wywoływać błędy. Fallout 4: Anniversary Edition na NS2 ma dodatkowo lepiej zarządzać pamięcią, dzięki czemu niestabilność podczas długich sesji nie powinna być już takim kłopotem.

To tylko część z dużej liczby poprawek. Twórcy zajęli się dodatkowo wydajnością, grafiką, sterowaniem, interfejsem czy też zapisywaniem i wczytywaniem. No i NPC-ami, którzy potrafili nas konsekwentnie ignorować albo wręcz nie pojawiać się w miejscach, w których ich obecność była kluczowa. Na koniec warto wspomnieć, że zaktualizowanie Fallout 4 do wersji 1.0.2 wiąże się z koniecznością pobrania łatki o wadze aż 22,6 GB. Wraz z nią wzrasta waga samej gry, która teraz potrzebować będzie 61 GB przestrzeni dyskowej.

Źródło:https://www.nintendolife.com/news/2026/03/fallout-4-gets-dlss-support-on-switch-2-today-here-are-the-full-patch-notes

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

