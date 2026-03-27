Fallout 4 z dużą aktualizacją. DLSS wchodzi na Switch 2

Ale to nie wszystko. Otóż Fallout 4: Anniversary Edition na NS2 otrzymało właśnie dużą i, co ważniejsze, istotną aktualizację.
Fallout 4 na Nintendo Switch 2 od teraz z obsługą DLSS
Wraz z nowym patchem Fallout 4 na Nintendo Switch 2 zaczął obsługiwać technologię DLSS od firmy NVIDIA. I to zarówno dla trybu 40 FPS, jak i 60 FPS. W obu wypadkach zmiana ta powinna poprawić zarówno wydajność, jak i jakość obrazu. Co istotne, DLSS będzie automatycznie wyłączał się w momencie, gdy na ekranie pojawi się duża liczba elementów interfejsu, by ostrość tekstu była najwyższa jak to możliwe. Czegoś takiego doświadczymy np. podczas użytkowania Pip-Boya. To wszystko tuż po premierze ostatniej jak dotychczas odsłony cyklu Fallout na konsoli japońskiego giganta.
