Największe rozszerzenie do RoadCraft zadowoli fanów destrukcji. DLC jest już dostępne

Do symulatora ciężkiego sprzętu RoadCraft trafiło największe jak dotąd DLC.
RoadCraft to produkcja, która pozwala graczom odbudowywać tereny zniszczone przez katastrofy przy użyciu różnorodnych maszyn budowlanych, przypominając ogromną piaskownicę pełną ciężkiego sprzętu. Teraz jednak rozgrywka zyskała nowy wymiar, dzięki możliwości efektownego burzenia. Rozszerzenie o nazwie Reclaim Expansion wprowadza do gry nowe mapy, pojazdy oraz mechaniki związane z niszczeniem otoczenia, w tym wyczekiwaną kulę wyburzeniową.
RoadCraft dostaje największe jak dotąd rozszerzenie
Rozszerzenie dodaje Reclaim dodaje dwie nowe mapy Autumn Collapse oraz Summer Drought (każda o powierzchni 4 km²) oraz cztery zupełnie nowe pojazdy:
5111Б Dragline Demolisher (koparka z kulą wyburzeniową)
Hollander M7 Cable Layer
Torque G175 (niszczarka drzew)
Derry Longhorn 4520 Heavy Truck (pojazd zwiadowczy)
Twórcy przygotowali także trzy dodatkowe warianty pojazdów:
Minuteman K370 Explorer
Wayfarer OFT96 TS D
Wayfarer OFT96 TS T
GramTV przedstawia:
Największą atrakcją dodatku jest możliwość niszczenia budynków dzięki połączeniu maszyny 5111Б Dragline Demolisher z nową mechaniką Demolition Buildings, co pozwala zamieniać konstrukcje w gruzy w wyjątkowo satysfakcjonujący sposób. Nowe mapy wykorzystują również mechanikę niszczenia drzew oraz oferują typową dla gry swobodę działania. Gracze mogą między innymi budować drogi przez kratery lub stawiać mosty, aby skrócić trasę do celu.
RoadCraft Reclaim Expansion jest już dostępne w sprzedaży i kosztuje 49,99 złotych (cena ze Steam). Dodatek jest darmowy dla posiadaczy przepustki Year 1 Pass.
Równolegle z dodatkiem udostępniono także Update 6, który wprowadza poprawki błędów, ulepszenia jakości życia oraz nowe samouczki dla pojazdów z rozszerzenia, takich jak 5111Б Dragline Demolisher i Torque G175. Aktualizacja zwiększyła także stabilność na mapach DLC, naprawia błędy z muzyką, kamerą i teksturami oraz poprawia wyświetlanie zasobów.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!