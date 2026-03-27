Największe rozszerzenie do RoadCraft zadowoli fanów destrukcji. DLC jest już dostępne

Rozszerzenie dodaje Reclaim dodaje dwie nowe mapy Autumn Collapse oraz Summer Drought (każda o powierzchni 4 km²) oraz cztery zupełnie nowe pojazdy:

RoadCraft to produkcja, która pozwala graczom odbudowywać tereny zniszczone przez katastrofy przy użyciu różnorodnych maszyn budowlanych, przypominając ogromną piaskownicę pełną ciężkiego sprzętu. Teraz jednak rozgrywka zyskała nowy wymiar, dzięki możliwości efektownego burzenia. Rozszerzenie o nazwie Reclaim Expansion wprowadza do gry nowe mapy, pojazdy oraz mechaniki związane z niszczeniem otoczenia, w tym wyczekiwaną kulę wyburzeniową.

Największą atrakcją dodatku jest możliwość niszczenia budynków dzięki połączeniu maszyny 5111Б Dragline Demolisher z nową mechaniką Demolition Buildings, co pozwala zamieniać konstrukcje w gruzy w wyjątkowo satysfakcjonujący sposób. Nowe mapy wykorzystują również mechanikę niszczenia drzew oraz oferują typową dla gry swobodę działania. Gracze mogą między innymi budować drogi przez kratery lub stawiać mosty, aby skrócić trasę do celu.

RoadCraft Reclaim Expansion jest już dostępne w sprzedaży i kosztuje 49,99 złotych (cena ze Steam). Dodatek jest darmowy dla posiadaczy przepustki Year 1 Pass.

Równolegle z dodatkiem udostępniono także Update 6, który wprowadza poprawki błędów, ulepszenia jakości życia oraz nowe samouczki dla pojazdów z rozszerzenia, takich jak 5111Б Dragline Demolisher i Torque G175. Aktualizacja zwiększyła także stabilność na mapach DLC, naprawia błędy z muzyką, kamerą i teksturami oraz poprawia wyświetlanie zasobów.