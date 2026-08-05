Zapomniany Wolfenstein powróci? Ogłoszenie podobno już na QuakeConie

Teraz jednak może powrócić, na co zdaniem wielu wskazują zmiany w bazie danych Steama, które zauważono dzięki serwisowi SteamDB. Bo chociaż tytuł, jak zostało wspomniane, nie jest sprzedawany, jego karta nadal w steamowym sklepie widnieje. Widnieje i niedawno usunięto z niej datę premiery, a na dodatek pojawił się tam status zgodności ze Steam Deckiem. Te nietypowe modyfikacje skłoniły społeczność do wniosków, że Bethesda może po ponad dekadzie ponownie rozpocząć sprzedaż produkcji lub nawet zafundować nam jej odświeżoną wersję. Nie brak głosów, że cała sprawa stanie się oficjalna już podczas zaplanowanego na 6-9 sierpnia konwentu QuakeCon 2026.

Według najnowszych plotek, związanych z niedawną reorganizacją w XBOX-ie, Wolfenstein ma być jedną z najważniejszych marek ZeniMax Media. Mów się również, iż w produkcji znajduje się nie tylko Wolfenstein 3 od MachineGames, ale i serial od Amazona.