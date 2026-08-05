Zapomniany Wolfenstein powróci? Ogłoszenie podobno już na QuakeConie

Poszlak w tej kwestii dopatrzyli się gracze. Przewidują oni możliwy powrót jednej ze starszych odsłon cyklu.
Wolfenstein z 2009 roku powróci?
Cofnijmy się do roku 2009. Wtedy to, 6 lat po premierze legendarnego Wolfenstein: Enemy Territory, na rynek trafił Wolfenstein. Była to luźna kontynuacja Return to Castle Wolfenstein z 2001 roku, za którą odpowiadało Raven Software – studio, które wcześniej wypuściło na świat Quake 4. W tej odsłonie przygód BJ Blazkowicza jeszcze bardziej postawiono na elementy nadprzyrodzone, fundując nam stylistykę nigdy później już w serii nieobecną. Gra zebrała przyzwoite oceny, kręcąc się na poziomie 7/10, ale zaledwie 100 tysięcy kopii sprzedanych w pierwszym miesiącu nie zadowoliło Activision. Jakby tego było mało, już w 2014 roku Wolfenstein z powodu problemów licencyjnych zniknął z cyfrowej sprzedaży.
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