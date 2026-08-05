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Zapomniany Wolfenstein powróci? Ogłoszenie podobno już na QuakeConie

Maciej Petryszyn
2026/08/05 10:00
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Seria Wolfenstein od kilku lat znajduje się w pewnym letargu, ale żyje. Co więcej, może doczeka się remastera?

Poszlak w tej kwestii dopatrzyli się gracze. Przewidują oni możliwy powrót jednej ze starszych odsłon cyklu.

Wolfenstein
Wolfenstein

Wolfenstein z 2009 roku powróci?

Cofnijmy się do roku 2009. Wtedy to, 6 lat po premierze legendarnego Wolfenstein: Enemy Territory, na rynek trafił Wolfenstein. Była to luźna kontynuacja Return to Castle Wolfenstein z 2001 roku, za którą odpowiadało Raven Software – studio, które wcześniej wypuściło na świat Quake 4. W tej odsłonie przygód BJ Blazkowicza jeszcze bardziej postawiono na elementy nadprzyrodzone, fundując nam stylistykę nigdy później już w serii nieobecną. Gra zebrała przyzwoite oceny, kręcąc się na poziomie 7/10, ale zaledwie 100 tysięcy kopii sprzedanych w pierwszym miesiącu nie zadowoliło Activision. Jakby tego było mało, już w 2014 roku Wolfenstein z powodu problemów licencyjnych zniknął z cyfrowej sprzedaży.

GramTV przedstawia:

Teraz jednak może powrócić, na co zdaniem wielu wskazują zmiany w bazie danych Steama, które zauważono dzięki serwisowi SteamDB. Bo chociaż tytuł, jak zostało wspomniane, nie jest sprzedawany, jego karta nadal w steamowym sklepie widnieje. Widnieje i niedawno usunięto z niej datę premiery, a na dodatek pojawił się tam status zgodności ze Steam Deckiem. Te nietypowe modyfikacje skłoniły społeczność do wniosków, że Bethesda może po ponad dekadzie ponownie rozpocząć sprzedaż produkcji lub nawet zafundować nam jej odświeżoną wersję. Nie brak głosów, że cała sprawa stanie się oficjalna już podczas zaplanowanego na 6-9 sierpnia konwentu QuakeCon 2026.

Według najnowszych plotek, związanych z niedawną reorganizacją w XBOX-ie, Wolfenstein ma być jedną z najważniejszych marek ZeniMax Media. Mów się również, iż w produkcji znajduje się nie tylko Wolfenstein 3 od MachineGames, ale i serial od Amazona.

Źródło:https://ixbt.games/en/news/2026/08/04/426527-v-xode-quakecon-2026-sostoitsia-anons-remastera-wolfenstein-2009-slux.html

Tagi:

News
Activision
remaster
Wolfenstein
Raven Software
QuakeCon
QuakeCon 2026
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112