Zapomniany superbohaterski film sprzed 36 lat otrzyma reboot. Prace w końcu ruszyły

Wygląda na to, że Darkman wraca z cienia. Po latach ciszy projekt rebootu kultowego filmu Sama Raimiego zaczyna nabierać realnych kształtów, a za kamerą mają stanąć twórcy thrillera Paraliż. Wszystko wskazuje na to, że Ghost House Pictures aktywnie pracuje nad nową odsłoną mrocznego bohatera.

Człowiek ciemności otrzyma nową wersję od reżyserów Paraliżu

Według najnowszych doniesień Brian Netto i Adam Schindler zostali wybrani do reżyserii rebootu Człowieka ciemności. To duet dobrze znany Raimiemu, który wcześniej współpracował z nimi przy serialu 50 States of Fright, a ostatnio był producentem ich netflixowego hitu Don’t Move. Co istotne, sami filmowcy od dawna nie ukrywają, że to właśnie Darkman jest projektem, o którym marzyli najbardziej.