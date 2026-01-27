Zapomniany superbohaterski film sprzed 36 lat otrzyma reboot. Prace w końcu ruszyły

Wygląda na to, że Darkman wraca z cienia. Po latach ciszy projekt rebootu kultowego filmu Sama Raimiego zaczyna nabierać realnych kształtów, a za kamerą mają stanąć twórcy thrillera Paraliż. Wszystko wskazuje na to, że Ghost House Pictures aktywnie pracuje nad nową odsłoną mrocznego bohatera.
Człowiek ciemności otrzyma nową wersję od reżyserów Paraliżu
Według najnowszych doniesień Brian Netto i Adam Schindler zostali wybrani do reżyserii rebootu Człowieka ciemności. To duet dobrze znany Raimiemu, który wcześniej współpracował z nimi przy serialu 50 States of Fright, a ostatnio był producentem ich netflixowego hitu Don’t Move. Co istotne, sami filmowcy od dawna nie ukrywają, że to właśnie Darkman jest projektem, o którym marzyli najbardziej.
Jeśli mówimy o projektach związanych z Samem, to Darkman jest numerem jeden. Rozmawialiśmy z nim o Człowieku ciemności. Mamy do tego filmu ogromną sympatię i prawdziwe przywiązanie – przyznał Schindler.
Darkman był moim ulubionym filmem przez dużą część mojego życia. To był ten film. Dlatego praca nad Człowiekiem ciemności byłaby czymś naprawdę wyjątkowym – dodał Netto.
Sygnały potwierdzające zaangażowanie Netto i Schindlera pojawiły się również w niedawnej wypowiedzi samego Raimiego. Reżyser przyznał, że projekt znajduje się w fazie rozwoju, choć nie wszystko idzie zgodnie z planem.
Ghost House Pictures, firma z którą pracuję, próbuje obecnie zrealizować Darkmana. Mamy gotowy scenariusz i dwóch świetnych reżyserów, ale wciąż zmagamy się z problemami finansowymi. W branży filmowej to niestety norma.
Oryginalny Człowiek ciemności z 1990 roku był dla Raimiego przełomem. Film stanowił jego pierwsze podejście do kina superbohaterskiego i jednocześnie debiut w dużym studiu po sukcesie serii Martwe zło. W roli głównej wystąpił Liam Neeson jako doktor Peyton Westlake, naukowiec brutalnie okaleczony przez gangsterów, który dzięki eksperymentom staje się mistrzem kamuflażu i rozpoczyna krwawą vendettę. Partnerowała mu Frances McDormand.
Choć film nie okazał się wielkim hitem kasowym, z czasem zyskał status produkcji kultowej. Marka doczekała się gier wideo, adaptacji komiksowych oraz dwóch kontynuacji wydanych bezpośrednio na DVD, już bez udziału Neesona. Były to Człowiek ciemności II: Durant powraca z 1995 roku oraz Człowiek ciemności III: Walka ze śmiercią z 1996 roku. Oznacza to, że bohater nie pojawił się na ekranie od trzech dekad.
