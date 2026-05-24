Zapomniany serial science fiction został anulowany przedwcześnie. Fani zasłużyli na lepsze zakończenie

Produkcja została nagle zakończona po piątym sezonie, pozostawiając widzów z wieloma pytaniami.

Dokładnie 19 maja minęło 12 lat od emisji finałowego odcinka Magazynu 13, jednego z najbardziej oryginalnych seriali science fiction końca pierwszej dekady XXI wieku. Produkcja stacji Syfy zadebiutowała w 2009 roku i bardzo szybko zdobyła wierną grupę fanów dzięki nietypowemu połączeniu fantastyki naukowej, tajemnic historycznych oraz lekkiego humoru. Magazyn 13 – fani nie otrzymali godnego pożegnania serialu science fiction Serial opowiadał historię agentów Secret Service, Pete’a Lattimera granego przez Eddiego McClintocka oraz Myki Bering, w którą wcieliła się Joanne Kelly. Bohaterowie zostali przeniesieni do tajnego magazynu znajdującego się w Dakocie Południowej, gdzie zajmowali się katalogowaniem i zabezpieczaniem niebezpiecznych artefaktów o nadprzyrodzonych właściwościach. Nad wszystkim czuwał doświadczony agent Artie Nielsen, grany przez Saula Rubineka.

Magazyn 13 wyróżniał się na tle innych seriali science fiction atmosferą oraz pomysłowością. Każdy odcinek rozwijał kolejne zagadki związane z historycznymi przedmiotami posiadającymi niezwykłe moce. Widzowie doceniali także relacje między bohaterami i specyficzny humor produkcji. Mimo stabilnej oglądalności sytuacja zaczęła się komplikować podczas czwartego sezonu. W maju 2013 roku stacja Syfy ogłosiła, że serial zakończy się skróconym piątym sezonem liczącym zaledwie sześć odcinków. Finał został wyemitowany 19 maja 2014 roku. Powodem anulowania produkcji były przede wszystkim rosnące koszty tworzenia serialu science fiction. Magazyn 13 wymagał licznych efektów specjalnych oraz przygotowywania skomplikowanych rekwizytów inspirowanych historią. Jednocześnie oglądalność zaczęła spadać w trakcie czwartego sezonu. W tamtym okresie Syfy przechodziło również restrukturyzację i coraz mocniej kierowało się w stronę tańszych formatów telewizyjnych oraz programów rozrywkowych.

Największym problemem okazało się jednak drastyczne skrócenie finałowego sezonu. Wcześniejsze serie liczyły po 13 odcinków, a czwarty sezon został nawet rozszerzony do 20 epizodów. Tymczasem showrunner Jack Kenny musiał zamknąć wszystkie najważniejsze wątki w zaledwie sześciu odcinkach. Najbardziej ucierpiała historia związana z Paracelsusem, antagonistą granym przez Anthony’ego Stewarta Heada. Czwarty sezon zakończył się ogromnym cliffhangerem, w którym złoczyńca przejął kontrolę nad Magazynem i zmienił historię świata. Wszystko wskazywało na to, że ten wątek miał napędzać cały kolejny sezon. Ostatecznie bohaterowie pokonują jednak Paracelsusa niemal natychmiast, przez co jedna z najważniejszych postaci serialu została sprowadzona do krótkiego epizodu. Skrócony finał odbił się również na głównych bohaterach. Relacja Pete’a i Myki, budowana przez lata subtelnymi interakcjami i wzajemnym zaufaniem, została gwałtownie przyspieszona, aby doprowadzić ją do zakończenia przed ostatnim odcinkiem. Podobnie potraktowano historię Claudii Donovan, granej przez Allison Scagliotti. Wątek jej przyszłości jako nowej opiekunki Magazynu nie otrzymał odpowiednio dużo czasu, by w pełni pokazać emocjonalny ciężar tej decyzji oraz relację z Artie’em. Poboczni bohaterowie także nie doczekali się satysfakcjonujących pożegnań. Steve Jinks, w którego wcielał się Aaron Ashmore, oraz Helena G. Wells grana przez Jaime Murray, otrzymali jedynie symboliczne zakończenia swoich historii. Choć finałowy odcinek zatytułowany Endless został ciepło przyjęty przez część fanów i zapewnił emocjonalne pożegnanie z bohaterami, wielu widzów do dziś uważa, że Magazyn 13 zasługiwało na znacznie lepsze zakończenie. Produkcja, która przez lata słynęła z dopracowanego świata i spokojnego rozwijania historii, została zmuszona do niezwykle szybkiego domknięcia wszystkich wątków.

