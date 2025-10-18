Zapomniany serial science fiction powraca po 40 latach. Kultowa produkcja otrzyma nową serię

Serial został zakończony przedwcześnie, a teraz powróci z zupełnie nową historią.

Po niemal czterdziestu latach od przedwczesnego zakończenia emisji kultowy serial science fiction Star Cops powraca w nowej odsłonie. Produkcja, która w 1987 roku przeszła przez antenę BBC niemal bez echa, z biegiem lat zyskała status prawdziwej perełki wśród miłośników fantastyki naukowej. Teraz doczeka się kontynuacji w formie sześciu nowych odcinków serialu audio zatytułowanego Star Cops: Conflict. Za powrót odpowiada Big Finish, firma znana z wysokiej jakości słuchowisk inspirowanych klasycznymi seriami sci-fi, takimi jak Doktor Who. Star Cops powraca z oryginalną obsadą po raz pierwszy od przedwcześnie zakończonego serialu sprzed 40 lat Twórcą oryginalnej serii był Chris Boucher, scenarzysta, który wcześniej pracował przy Doktor Who i Blake’s 7. Fabuła Star Cops skupiała się na działaniach Międzynarodowej Policji Kosmicznej w roku 2027, gdzie śledczy rozwiązywali sprawy dotyczące przestępczości związanej z rozwojem technologii i eksploracją kosmosu. Serial łączył elementy kryminału proceduralnego z klimatem klasycznej fantastyki. Choć produkcja była ambitna i wyprzedzała swoje czasy, nie przetrwała na antenie z powodu fatalnej ramówki i ograniczonego budżetu. Ostatecznie wyemitowano jedynie dziewięć odcinków z planowanych dziesięciu.

Mimo tego porażka w telewizji nie oznaczała końca dla serii. Lata później, podobnie jak w przypadku Doktor Who, wokół Star Cops zaczęła narastać lojalna społeczność fanów. Produkcja zyskała status kultowej i doczekała się nowych historii w formie audio od Big Finish, które od 2018 roku wydaje kolejne mini-serie rozszerzające ten świat. Jednak w nowej odsłonie po raz pierwszy powracają aktorzy znani z oryginalnego serialu. David Calder ponownie wcieli się w komandora Nathana Springa, Linda Newton w Pal Kenzy, a Trevor Cooper w Colina Devisa. Ich obecność ma być symbolicznym mostem między klasycznym serialem a jego współczesną wersją.

Obsada została również rozszerzona o aktorów znanych z poprzednich odsłon audio. Philip Olivier i Lynsey Murrell ponownie wcielą się w inspektorów Paula Baileya i Alice Okoro. W nowych rolach pojawią się także Ben Miles znany z Andora, Jessica Martin oraz Hannah Bristow. Ziemia stoi w obliczu kryzysu surowcowego, a napięcia między państwami osiągają punkt krytyczny. Seria sabotaży na południowym biegunie Księżyca oraz zamach na Ziemi grożą wybuchem międzynarodowego konfliktu. Funkcjonariusze Międzynarodowej Policji Kosmicznej muszą działać błyskawicznie, aby zapobiec globalnej katastrofie – brzmi oficjalny opis fabuły otwierających odcinków. Premiera pierwszych dwóch odcinków, zatytułowanych Suspicion and Sabotage, zaplanowana jest na styczeń 2026 roku. Kolejne cztery zostaną wydane jesienią, między wrześniem a listopadem. Wielu fanów ma nadzieję, że sukces nowej serii audio skłoni BBC lub platformy streamingowe do ponownego udostępnienia oryginalnych odcinków, które obecnie nie są legalnie dostępne w Stanach Zjednoczonych, ani w innych krajach na świecie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.