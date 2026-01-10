Zapomniany klasyk science fiction otrzyma remake od Tima Burtona. Margot Robbie wcieli się w główną rolę

Szykuje się kolejny powrót prawdziwej legendy gatunku.

Remake kultowego science fiction Atak kobiety o 50 stopach wzrostu z 1958 roku zaczyna nabierać rozpędu. Projekt, który połączy Margot Robbie i Tim Burton, zyskał właśnie nowych scenarzystów odpowiedzialnych za jeden z największych filmowych hitów 2025 roku. Atak kobiety o 50 stopach wzrostu – Tim Burton i Margot Robbie pracują nad remake’iem kultowego filmu science fiction Za scenariusz nowej wersji odpowiadać będzie duet, który stoi za animowanym fenomenem K-popowe łowczynie demonów, czyli Danya Jimenez oraz Hannah McMechan. Tim Burton oprócz funkcji reżysera, będzie również jednym z producentów, obok Andrew Mittmana, Tommy’ego Harpera oraz studia LuckyChap Entertainment.

Oryginalny film z 1958 roku opowiadał historię bogatej dziedziczki, która po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego zmienia się w gigantkę. W nowej rzeczywistości musi zmierzyć się ze zdradą męża oraz jego wyrachowaną kochanką. Remake wszedł w fazę rozwoju w 2024 roku, a jedną z wcześniejszych wersji scenariusza przygotowała Gillian Flynn, autorka scenariusza do Zaginionej dziewczyny. Nowi scenarzystki nie ukrywają entuzjazmu związanego z projektem. W rozmowie z The Hollywood Reporter podkreślili, że pomysł na film jest dla nich wyjątkowo atrakcyjny, bo łączy komedię z wyraźnie zarysowanym motywem kobiecej siły i zemsty. Według nich historia gigantycznej kobiety, która rozlicza się z niewiernym partnerem, może być jednocześnie zabawna i zaskakująco bliska wielu widzom. Jesteśmy absolutnie zafascynowani pomysłem pięćdziesięciostopowej kobiety, która sieje zniszczenie, bo mężczyzna ją zdradził. Mamy przeczucie, że wiele osób odnajdzie w tym coś dla siebie.

Duet scenarzystek dał się poznać szerokiej publiczności dzięki filmowi K-popowe łowczynie demonów, który okazał się globalnym hitem Netflixa. Produkcja Sony Pictures Animation była najczęściej oglądanym tytułem platformy w historii, a jej ścieżka dźwiękowa szturmem zdobyła międzynarodowe listy przebojów. Film zebrał także imponującą kolekcję nominacji, w tym do Złotych Globów, nagród Annie oraz Grammy, a na gali Critics’ Choice Awards zdobył statuetki za najlepszy film animowany i najlepszą piosenkę. Magazyn Time uznał go również za przełom roku 2025. Warto również wspomnieć, że nie będzie to pierwszy remake Ataku kobiety o 50 stopach wzrostu. W 1993 roku powstał film Atak kobiety olbrzyma w reżyserii Christophera Guesta. W tej produkcji w głównych rolach zobaczyliśmy Daryl Hannah oraz Daniela Baldwina.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.