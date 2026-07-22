Zapomniany klasyk Namco po raz pierwszy trafi na konsole. Armadillo Racing otrzyma domowy port i obsługę trackballi USB

Rzadki wyścigowy klasyk Namco jakim jest Armadillo Racing po raz pierwszy trafi na konsole.

Hamster Corporation specjalizujące się we wznawianiu klasycznych gier arcade, zapowiedziała premierę Armadillo Racing. Jest to raczej mało znana produkcja wyścigowa studia Namco, która po raz pierwszy w historii doczeka się domowego wydania. Armadillo Racing pierwszy raz trafi na konsole Armadillo Racing pierwotnie ukazało się w 1997 roku na automatach arcade. Produkcja korzystała z ulepszonej wersji sprzętu Namco System 22, znanego między innymi z pierwszego Ridge Racera, który umożliwił firmie przejście na trójwymiarową grafikę polygonową. Hamster Corporation od pewnego czasu sukcesywnie przenosi gry stworzone z wykorzystaniem System 22 oraz wydajniejszego Super System 22 do serii Arcade Archives. Dotychczas odświeżono już siedem tytułów, którymi są Ridge Racer, Air Combat 22, Aqua Jet, Tokyo Wars, Rave Racer, Cyber Commando oraz Ace Driver. Armadillo Racing będzie zatem ósmą produkcją powstałą w ramach tej współpracy.

Jak sugeruje sam tytuł, gracze wcielają się w pancernika zwiniętego w kulę, którym ścigają się po torach pełnych przeszkód i rywali. Oryginalny automat wykorzystywał trackball jako główną metodę sterowania. W nowym wydaniu możliwa będzie oczywiście gra przy użyciu standardowego kontrolera, jednak Hamster potwierdził również obsługę trackballi USB, choć nie ujawniono jeszcze listy kompatybilnych urządzeń. Gra trafi do sprzedaży jako: Arcade Archives na Nintendo Switch i PlayStation 4

Arcade Archives 2 na Nintendo Switch 2, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Każda odsłona serii Arcade Archives zaoferuje Original Mode, High Score Mode, w którym rozgrywka trwa aż do uzyskania napisu Game Over, a także Caravan Mode, polegający na zdobyciu jak największej liczby punktów w określonym limicie czasu. Wersje Arcade Archives 2 wzbogacono dodatkowo o Time Attack Mode, którego celem jest ukończenie gry w jak najkrótszym czasie i obsługę VRR, mającą jeszcze wierniej odwzorować płynność działania oryginalnego automatu arcade. Posiadacze wersji Arcade Archives na PS4 lub Switchu, kosztującej 14,99 dolara, będą mogli później uaktualnić grę do edycji Arcade Archives 2 na PS5 lub Switcha 2 za 2,99 dolara. Standardowa cena tej wersji wyniesie 16,99 dolara, a sama gra zadebiutuje już 23 lipca.

GramTV przedstawia:

Do premiery odniósł się również Ryoichi Kaku, przedstawiciel Bandai Namco Research Institute, który pracował zarówno przy oryginalnej wersji gry, jak i jej współczesnym odświeżeniu: Bandai Namco Research Institute współpracuje z Hamster Corporation przy odtwarzaniu gier arcade, które pierwotnie działały na sprzęcie Namco System 22 i Super System 22. Ten tytuł jest ósmą grą powstałą w ramach tej współpracy. Możliwość wydania Armadillo Racing w serii Arcade Archives po raz pierwszy od 30 lat ma dla mnie ogromne znaczenie, zarówno jako członka zespołu odpowiedzialnego za stworzenie oryginalnej gry arcade, jak i osoby zaangażowanej w jej powrót. Chciałbym również serdecznie podziękować wszystkim fanom, którzy przez lata wspierali serię Arcade Archives. Zobaczcie zwiastun tej produkcji: