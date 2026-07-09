Assetto Corsa EVO z potężną aktualizacją. Trzy nowe auta, tor Kyalami, usprawnienia VR i wsparcie dla modów w multiplayerze

Największą nowością aktualizacji są trzy nowe pojazdy, które dołączą do oficjalnej listy samochodów. Gracze otrzymają wyścigowe modele KTM X-Bow GT2 i KTM X-Bow GT4, a także cywilnego Volkswagena Golfa 8 R. KTM X-Bow GT2 został stworzony z myślą o klasie GT2, przeznaczonej głównie dla tak zwanych gentleman driverów, czyli zamożnych kierowców-amatorów ścigających się bardzo mocnymi samochodami sportowymi o mniejszym docisku aerodynamicznym niż auta klasy GT3. Samochód napędzany jest pięciocylindrowym silnikiem pochodzącym z drogowego Audi RS3, generującym około 600 KM.

Dowiedzieliśmy się od studia Kunos Simulazioni, że nowa wersja gry Assetto Corsa EVO przyniesie nie tylko trzy nowe samochody i kolejny tor wyścigowy, ale także szereg istotnych zmian w zakresie grafiki, fizyki jazdy, trybu wieloosobowego oraz obsługi wirtualnej rzeczywistości. Twórcy rozwijają również narzędzia dla modderów, dzięki czemu własne projekty będzie można wykorzystać także podczas rozgrywek online. Otrzymaliśmy od twórców także pełną listę zmian z którą możecie się zapoznać na samym dole newsa.

Do gry trafi również KTM X-Bow GT4, wykorzystujący czterocylindrową jednostkę Audi rozwijającą ponad 400 KM. Klasa GT4 stanowi ważny etap rozwoju młodych kierowców przed przesiadką do maszyn GT3. W Assetto Corsa EVO nowy KTM dołączy do rozwijającej się kategorii GT4, w której znajdują się już Audi R8 LMS GT4 Evo oraz Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Trzecim nowym samochodem będzie Volkswagen Golf 8 R, czyli popularny hot hatch z napędem na cztery koła, który zaoferuje około 330 KM i charakterystyczną dwusprzęgłową skrzynię DSG. Równocześnie z nowymi samochodami gracze otrzymają historyczny południowoafrykański tor Kyalami Grand Prix Circuit, którego zapowiedź pojawiła się już wcześniej.

Jedną z największych zmian technicznych będzie kompleksowa przebudowa obsługi gogli VR. Aktualizacja 0.8 wprowadzi technologię foveated rendering, która zmniejsza jakość obrazu na obrzeżach pola widzenia, zachowując najwyższą ostrość tam, gdzie aktualnie patrzy gracz. Takie rozwiązanie pozwala znacząco poprawić płynność działania bez zauważalnego pogorszenia jakości obrazu. Do VR trafi również renderowanie single-pass stereo, obsługa śledzenia wzroku dla foveated rendering, regulacja gęstości pikseli w zakresie od 50 do 150 procent, możliwość zmiany skali świata, opcja preferowania liczby klatek nad opóźnieniami oraz osobne ustawienia graficzne dedykowane wyłącznie rozgrywce w wirtualnej rzeczywistości.

Kolejnym ważnym elementem aktualizacji jest rozwój systemu modów. Wersja 0.7 wprowadziła pierwszą wersję Assetto Corsa EVO SDK umożliwiającą tworzenie samochodów do rozgrywki jednoosobowej. Aktualizacja 0.8 rozszerzy te możliwości, pozwalając korzystać z własnych pojazdów także w trybie multiplayer. Administratorzy serwerów otrzymają nowe narzędzia do zarządzania zawartością, definiowania kolejności startowej oraz kontroli zgodności modów. Gra będzie automatycznie odrzucać pojazdy posiadające zmodyfikowane pliki lub niezgodne wersje dzięki weryfikacji SHA. SDK zostanie również wzbogacone o narzędzie do tworzenia własnych malowań. Użytkownicy będą mogli projektować lakierowania bezpośrednio w aplikacji i obserwować efekty swojej pracy w czasie rzeczywistym.

Twórcy przygotowali także liczne usprawnienia wydajności. Silnik gry otrzyma nowy system zarządzania pamięcią VRAM z dynamicznym przydzielaniem zasobów, supersampling, ulepszone renderowanie szyb, nowe efekty kropli deszczu na przedniej szybie, poprawione wycieraczki oraz optymalizacje chmur, cieni i geometrii. Zmodyfikowano również algorytmy odpowiedzialne za eliminowanie migotania drzew i innych obiektów. Aktualizacja poprawi również model fizyki. Twórcy przebudowali system temperatury nawierzchni oraz dynamicznych zmian przyczepności toru, dzięki czemu ewolucja warunków jazdy ma być bardziej naturalna i przewidywalna. Zmian doczekały się także system skrętnej tylnej osi, układy wspomagania hamowania oraz generowanie dymu z opon, które ma wyglądać znacznie bardziej realistycznie.

Nie zabraknie również wielu poprawek w trybie wieloosobowym. Kunos wyeliminował liczne przyczyny zawieszania się gry podczas dołączania do serwerów, poprawił stabilność przełączania sesji, usunął błędy związane z uszkodzeniami pojazdów po pojawieniu się na stanowisku serwisowym oraz naprawił problemy z wywoływaniem menu pauzy podczas jazdy online. Aktualizacja obejmie również poprawki rozgrywki, w tym błędy trybu Hotstint, licznika okrążeń, działania pit stopów oraz synchronizacji wysuwanych reflektorów. Poprawiono także dźwięki skrzyni biegów Ferrari Daytona SP3, przywrócono procedurę Launch Control w tym modelu oraz usunięto efekt dławienia silnika przez ogranicznik obrotów. W interfejsie użytkownika pojawi się między innymi możliwość wyboru tablic rejestracyjnych dla wybranych samochodów, poprawione zostaną elementy showroomu oraz zaktualizowane lokalizacje językowe.

Dokładna data premiery aktualizacji 0.8 nie została jeszcze ujawniona, jednak Kunos Simulazioni zapowiada, że nowa wersja Assetto Corsa EVO pojawi się już wkrótce. Poniżej znajdziecie pełny log nadchodzących zmian:

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