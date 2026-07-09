Zaloguj się lub Zarejestruj

Assetto Corsa EVO z potężną aktualizacją. Trzy nowe auta, tor Kyalami, usprawnienia VR i wsparcie dla modów w multiplayerze

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/09 11:00
0
0

Studio Kunos Simulazioni ujawniło szczegóły nadchodzącej aktualizacji 0.8 do Assetto Corsa EVO, która wprowadzi mnóstwo nowej zawartości.

Dowiedzieliśmy się od studia Kunos Simulazioni, że nowa wersja gry Assetto Corsa EVO przyniesie nie tylko trzy nowe samochody i kolejny tor wyścigowy, ale także szereg istotnych zmian w zakresie grafiki, fizyki jazdy, trybu wieloosobowego oraz obsługi wirtualnej rzeczywistości. Twórcy rozwijają również narzędzia dla modderów, dzięki czemu własne projekty będzie można wykorzystać także podczas rozgrywek online. Otrzymaliśmy od twórców także pełną listę zmian z którą możecie się zapoznać na samym dole newsa.

Assetto Corsa EVO
Assetto Corsa EVO

Assetto Corsa EVO z potężną aktualizacją

Największą nowością aktualizacji są trzy nowe pojazdy, które dołączą do oficjalnej listy samochodów. Gracze otrzymają wyścigowe modele KTM X-Bow GT2 i KTM X-Bow GT4, a także cywilnego Volkswagena Golfa 8 R. KTM X-Bow GT2 został stworzony z myślą o klasie GT2, przeznaczonej głównie dla tak zwanych gentleman driverów, czyli zamożnych kierowców-amatorów ścigających się bardzo mocnymi samochodami sportowymi o mniejszym docisku aerodynamicznym niż auta klasy GT3. Samochód napędzany jest pięciocylindrowym silnikiem pochodzącym z drogowego Audi RS3, generującym około 600 KM.

Do gry trafi również KTM X-Bow GT4, wykorzystujący czterocylindrową jednostkę Audi rozwijającą ponad 400 KM. Klasa GT4 stanowi ważny etap rozwoju młodych kierowców przed przesiadką do maszyn GT3. W Assetto Corsa EVO nowy KTM dołączy do rozwijającej się kategorii GT4, w której znajdują się już Audi R8 LMS GT4 Evo oraz Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport. Trzecim nowym samochodem będzie Volkswagen Golf 8 R, czyli popularny hot hatch z napędem na cztery koła, który zaoferuje około 330 KM i charakterystyczną dwusprzęgłową skrzynię DSG. Równocześnie z nowymi samochodami gracze otrzymają historyczny południowoafrykański tor Kyalami Grand Prix Circuit, którego zapowiedź pojawiła się już wcześniej.

Jedną z największych zmian technicznych będzie kompleksowa przebudowa obsługi gogli VR. Aktualizacja 0.8 wprowadzi technologię foveated rendering, która zmniejsza jakość obrazu na obrzeżach pola widzenia, zachowując najwyższą ostrość tam, gdzie aktualnie patrzy gracz. Takie rozwiązanie pozwala znacząco poprawić płynność działania bez zauważalnego pogorszenia jakości obrazu. Do VR trafi również renderowanie single-pass stereo, obsługa śledzenia wzroku dla foveated rendering, regulacja gęstości pikseli w zakresie od 50 do 150 procent, możliwość zmiany skali świata, opcja preferowania liczby klatek nad opóźnieniami oraz osobne ustawienia graficzne dedykowane wyłącznie rozgrywce w wirtualnej rzeczywistości.

Kolejnym ważnym elementem aktualizacji jest rozwój systemu modów. Wersja 0.7 wprowadziła pierwszą wersję Assetto Corsa EVO SDK umożliwiającą tworzenie samochodów do rozgrywki jednoosobowej. Aktualizacja 0.8 rozszerzy te możliwości, pozwalając korzystać z własnych pojazdów także w trybie multiplayer. Administratorzy serwerów otrzymają nowe narzędzia do zarządzania zawartością, definiowania kolejności startowej oraz kontroli zgodności modów. Gra będzie automatycznie odrzucać pojazdy posiadające zmodyfikowane pliki lub niezgodne wersje dzięki weryfikacji SHA. SDK zostanie również wzbogacone o narzędzie do tworzenia własnych malowań. Użytkownicy będą mogli projektować lakierowania bezpośrednio w aplikacji i obserwować efekty swojej pracy w czasie rzeczywistym.

Twórcy przygotowali także liczne usprawnienia wydajności. Silnik gry otrzyma nowy system zarządzania pamięcią VRAM z dynamicznym przydzielaniem zasobów, supersampling, ulepszone renderowanie szyb, nowe efekty kropli deszczu na przedniej szybie, poprawione wycieraczki oraz optymalizacje chmur, cieni i geometrii. Zmodyfikowano również algorytmy odpowiedzialne za eliminowanie migotania drzew i innych obiektów. Aktualizacja poprawi również model fizyki. Twórcy przebudowali system temperatury nawierzchni oraz dynamicznych zmian przyczepności toru, dzięki czemu ewolucja warunków jazdy ma być bardziej naturalna i przewidywalna. Zmian doczekały się także system skrętnej tylnej osi, układy wspomagania hamowania oraz generowanie dymu z opon, które ma wyglądać znacznie bardziej realistycznie.

Nie zabraknie również wielu poprawek w trybie wieloosobowym. Kunos wyeliminował liczne przyczyny zawieszania się gry podczas dołączania do serwerów, poprawił stabilność przełączania sesji, usunął błędy związane z uszkodzeniami pojazdów po pojawieniu się na stanowisku serwisowym oraz naprawił problemy z wywoływaniem menu pauzy podczas jazdy online. Aktualizacja obejmie również poprawki rozgrywki, w tym błędy trybu Hotstint, licznika okrążeń, działania pit stopów oraz synchronizacji wysuwanych reflektorów. Poprawiono także dźwięki skrzyni biegów Ferrari Daytona SP3, przywrócono procedurę Launch Control w tym modelu oraz usunięto efekt dławienia silnika przez ogranicznik obrotów. W interfejsie użytkownika pojawi się między innymi możliwość wyboru tablic rejestracyjnych dla wybranych samochodów, poprawione zostaną elementy showroomu oraz zaktualizowane lokalizacje językowe.

Dokładna data premiery aktualizacji 0.8 nie została jeszcze ujawniona, jednak Kunos Simulazioni zapowiada, że nowa wersja Assetto Corsa EVO pojawi się już wkrótce. Poniżej znajdziecie pełny log nadchodzących zmian:

Nowa zawartość:

  • KTM X-Bow GT2
  • KTM X-Bow GT4
  • Volkswagen Golf 8 R
  • Kyalami

GramTV przedstawia:

Ogólne:

  • Dodano obsługę tworzenia zewnętrznych malowań
  • Naprawiono błąd powodujący awarię gry podczas zmiany ustawień samochodu w momencie zmiany lub restartu sesji
  • Dodano zabezpieczenie systemu nasłuchiwania kontrolerów podczas zmiany lub restartu sesji
  • Naprawiono błąd powodujący awarię gry przy uruchamianiu z zamapowanego dysku sieciowego
  • Naprawiono problem z krótkim wyświetlaniem pustego showroomu przed ekranami startowymi
  • Dodano możliwość wyboru tablic rejestracyjnych w lakierni dla obsługiwanych samochodów

Multiplayer:

  • Naprawiono możliwą przyczynę awarii podczas dołączania do serwera multiplayer
  • Czat serwera/multiplayer: dodano komunikaty zwrotne po użyciu poleceń administratora
  • Naprawiono błąd powodujący awarię podczas uruchamiania gry
  • Naprawiono awarię występującą przy nieudanej próbie połączenia z serwerem
  • Naprawiono awarię podczas przełączania sesji, gdy gracz nadal wczytywał poprzednią sesję
  • Zaktualizowano dźwięki skrzyni biegów Ferrari SP3
  • Multiplayer: lista startowa (Entry List) umożliwia definiowanie kolejności startowej
  • Multiplayer: launcher serwera obsługuje zmodyfikowaną zawartość samochodów
  • Multiplayer: odrzucanie zmodyfikowanych samochodów lub nieprawidłowych wersji modów z wykorzystaniem weryfikacji SHA
  • Naprawiono błąd pozwalający graczom otwierać menu pauzy podczas jazdy w trybie multiplayer
  • Naprawiono problem z otrzymywaniem uszkodzeń przez samochód po odrodzeniu na współdzielonym stanowisku serwisowym w multiplayerze
  • Naprawiono zawieszanie się gry i awarię wywołaną spamowaniem przycisków podczas dołączania do sesji

Rozgrywka:

  • Naprawiono błędy trybu Hotstint związane z pomiarem czasu i wynikami
  • Naprawiono licznik okrążeń w trybie Hotstint
  • Naprawiono błąd, przez który ilość paliwa nadal wpływała na czas postoju w alei serwisowej, nawet gdy ilość tankowanego paliwa przekraczała pojemność zbiornika
  • Naprawiono problem z wysuwanymi reflektorami, które nie były zsynchronizowane z logiką rozgrywki

Fizyka/Prowadzenie:

  • Usunięto efekt dławienia silnika przez ogranicznik obrotów
  • W domyślnej konfiguracji Datsuna włączono zapisywanie okrążeń telemetrycznych
  • DCT: dodano minimalny filtr odcięcia przepustnicy
  • Ferrari Daytona SP3: przywrócono procedurę Launch Control
  • Ponownie wygenerowano mapy dynamicznego toru z wykorzystaniem zmodyfikowanej logiki

Silnik renderujący:

  • Dodano korekcję projekcji
  • Wprowadzono supersampling
  • Dodano dynamicznie skalowaną pulę tekstur oraz pulę strumieniowania siatek z budżetem w czasie rzeczywistym (rozwiązanie utrzymuje wykorzystanie pamięci VRAM w dostępnych limitach)
  • Wprowadzono nową logikę systemu strumieniowania siatek
  • Zoptymalizowano wykorzystanie pamięci VRAM przez cząsteczki
  • Zoptymalizowano szkielety instancjonowane
  • Ulepszono raportowanie wykorzystania pamięci VRAM
  • Dodano nową kategorię wykorzystania VRAM do monitorowania zasobów samochodów, które nie są strumieniowane
  • Zoptymalizowano wykorzystanie pamięci VRAM przez chmury
  • Zoptymalizowano wykorzystanie pamięci VRAM przez zbiorczą stertę materiałów
  • Zoptymalizowano wykorzystanie pamięci VRAM przez operacje odczytu danych (readback passes)
  • Zoptymalizowano wykorzystanie pamięci VRAM przez system ESM
  • Dodano statystyki szczytowego wykorzystania buddy allocatora
  • Ulepszono renderowanie przedniej szyby
  • Zaktualizowano efekt załamania światła na wycieraczkach
  • Dodano efekt rozprysku kropel deszczu na przedniej szybie
  • Udoskonalono algorytm kafelkowego odrzucania obiektów F+
  • System Hi-Z Occlusion wykorzystuje teraz widok z reprojekcją, co powinno ograniczyć migotanie drzew i innych obiektów błędnie usuwanych z renderowania
  • Naprawiono zbyt wczesne odrzucanie obiektów w lusterkach przy ustawieniu Ultra
  • Naprawiono znikanie drzew z widoku kokpitu w określonych sytuacjach
  • Naprawiono powtarzające się awarie na kartach Radeon RX 9070 XT oraz RX 7600

Wirtualna rzeczywistość:

  • Zoptymalizowano ukryte maski renderowania
  • Dodano renderowanie stereo w trybie Single Pass
  • Dodano obsługę foveated rendering
  • Dodano suwak gęstości pikseli od 50 do 150 procent
  • Dodano własny system rozwiązywania MSAA dla VR (zmniejszone aliasing dzięki przestrzennemu przetwarzaniu z reprojekcją głębi; nie wykorzystuje buforów velocity ani flags)
  • Dodano opcję zmiany skali świata
  • Okno obserwatora jest teraz domyślnie wyłączone, z możliwością jego ręcznego włączenia
  • Dodano opcję preferowania liczby klatek na sekundę zamiast niższych opóźnień (podobną do trybu Turbo z OpenXR Toolkit)
  • Dodano oddzielny plik ustawień graficznych dla VR. Tryb VR korzysta z pliku vr.videosettings, natomiast pozostała część gry z video.videosettings
  • Zoptymalizowano renderowanie VR poprzez pomijanie wybranych etapów renderowania, gdy nie są używane techniki skalowania obrazu
  • Renderer rysuje obraz bezpośrednio do obrazu OpenXR Swapchain, eliminując zbędną operację kopiowania
  • Dodano ustawienia VR do interfejsu użytkownika. Pozostałe ustawienia niezwiązane z VR zostaną dodane później
  • Dodano bardziej agresywne presety foveated rendering
  • Dodano foveated rendering wykorzystujący śledzenie ruchu oczu
  • Naprawiono kilka problemów z jakością obrazu
  • Dodano opcję okularów przeciwsłonecznych w VR

Grafika:

  • Dodano samochody wyścigowe z prostymi malowaniami oraz konfigurację materiałów dla zewnętrznych malowań
  • Zmieniono mapowanie poziomów zachmurzenia i dostosowano grafikę do nowych zakresów fizyki
  • Dostosowano shader mokrego asfaltu do nowych zakresów fizyki

Dźwięk:

  • Dodano porównywanie znaczników czasu do filtra zdarzeń kolizji, co eliminuje problem z odgłosem dobijania zawieszenia

Interfejs użytkownika:

  • Naprawiono widżet swobodnej kamery, który nie wyświetlał danych przy aktywnym selektorze scen w showroomie
  • Tablice rejestracyjne: typ numeracji uwzględnia teraz maksymalną liczbę cyfr
  • Zaktualizowano lokalizacje językowe

Tagi:

News
wyścigi
Simracing
symulator samochodowy
aktualizacja gry
Assetto Corsa Evo
wyścigi samochodowe
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112