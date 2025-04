Zapomniany film historyczny Ridleya Scotta wraca do kin w odnowionej wersji reżyserskiej

Niespodzianka od Ridleya Scotta, który uwielbia poprawiać swoje filmy, by zarabiać na nich ponownie za sprawą wypuszczania wersji reżyserskich. Czy tym razem jest to uzasadnione?

Jeden z najbardziej niedocenionych i przez to szybko zapomnianych filmów historycznych XXI wieku wraca na wielki ekran. Królestwo niebieskie Ridleya Scotta z 2005 roku, znane z chłodnego przyjęcia i problemów montażowych, powróci w pełnej wersji reżyserskiej — i to w kinach. Informację potwierdził serwis EmpireCity Box Office .

Ridley Scott nigdy nie ukrywał rozczarowania wersją kinową, która powstała pod presją wytwórni Fox i została skrócona o niemal godzinę. Krytyka nie była łaskawa — na Rotten Tomatoes wersja kinowa ma jedynie 38% pozytywnych recenzji. Zupełnie inaczej oceniano wersję reżyserską, którą magazyn Empire nazwał „epicką” i „kompletną układanką”.

Choć przez lata pojawiały się głosy o ewentualnej kinowej reedycji, przeszkodą były m.in. kwestie prawne, w tym związane z muzyką. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że odnowiona wersja filmu trafi do kin w jakości 4K. Dla fanów Ridleya Scotta, który w ostatnich latach eksperymentował z długimi wersjami swoich dzieł (Napoleon, Gladiator II), to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć Królestwo niebieskie takim, jakim od początku miało być. A dla samego filmu i twórcy to oczywiście okazja do ponownego zarobienia kilku milionów dolarów.