Zapomniany film historyczny Ridleya Scotta powróci do kin w wersji reżyserskiej. Pokazano plakat

Do amerykańskich kin powraca jeden z najbardziej zapomnianych, a przez to niedocenionych filmów Ridleya Scotta i to w wersji reżyserskiej. Mowa o Królestwie niebieskim, który nie stał się wielkim hitem i dopiero wydana jakiś czas później wersja reżyserska, która naprawiła większość błędów kinowej wersji, zdobyła większe uznanie widzów. Teraz rozszerzona wersja ponownie pojawi się na dużym ekranie z okazji 20-lecia premiery.

Królestwo niebieskie: Wersja reżyserska powraca do kin na jeden dzień

Film pojawi się w kinach już 14 maja i będzie grany tylko przez jeden dzień. Ruszyła już przedsprzedaż biletów, a wraz z nią Disney zaprezentował plakat promujący Królestwo niebieskie: Wersję reżyserską.