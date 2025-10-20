Zapomniana seria science fiction powraca z nowym filmem. Znamy pierwsze szczegóły

Disney chce kontynuować swoją serię, opartą na popularnych powieściach.

Fani dystopijnego świata stworzonego przez Jamesa Dashnera mają powody do ekscytacji. Według najnowszych doniesień od scoopera Daniela Richtmana trwają prace nad nowym filmem osadzonym w uniwersum Więźnia labiryntu. Projekt ma wprowadzić zupełnie nową historię, a wraz z nią obsadę, jednocześnie rozwijając świat, który przed laty zdobył globalną popularność dzięki bestsellerowym powieściom i kinowym hitom. Więzień labiryntu – powstaje kolejny film z serii z zupełnie nową historią Nowa produkcja nie będzie bezpośrednią kontynuacją trylogii z Dylanem O’Brienem, Ki Hongiem Lee i Kayą Scodelario. Zamiast powrotu do historii Thomasa, Minho i Teresy, twórcy planują opowieść osadzoną w tym samym świecie, ale z perspektywy nowych bohaterów, którzy mierzą się z własnymi wyzwaniami w świecie zrujnowanym przez wirus i eksperymenty organizacji WCKD. Celem jest stworzenie samodzielnej historii, ale z możliwymi subtelnymi nawiązaniami do wcześniejszych wydarzeń, tak aby zadowolić zarówno wiernych fanów, jak i nowych widzów.

Choć szczegóły fabuły nie są jeszcze znane, pojawiają się spekulacje, że akcja może rozgrywać się równolegle z wydarzeniami oryginalnej trylogii lub w zupełnie nowym miejscu objętym przez chaos Dżumy Słonecznej. Taka koncepcja otwiera szerokie możliwości narracyjne, od pokazania innych grup ocalałych po eksplorację działań WCKD w kolejnych regionach świata. Ogromnym atutem całego uniwersum są liczne powieści. Poza główną trylogią James Dashner napisał również prequele Rozkaz zagłady i Kod gorączki. Te powieści pokazują początki globalnej katastrofy oraz powstanie programu Labirynt, a także ujawniają, jak doszło do wprowadzenia brutalnych testów na młodych ludziach. Twórcy nowego filmu mogą więc sięgnąć po gotowe wątki, które rozwiną świat przedstawiony w zupełnie nowym kierunku. Rozkaz zagłady koncentruje się na pierwszych dniach po uderzeniu słonecznych promieni, które zniszczyły infrastrukturę planety i doprowadziły do narodzin wirusa. Kod gorączki z kolei jeszcze bardziej pogłębia wątek WCKD i stawia pytania o granice moralności w świecie bez zasad.

Seria filmowa Więzień labiryntu rozpoczęła się w 2014 roku i bardzo szybko zyskała status jednego z największych młodzieżowych hitów dekady. Pierwszy film w reżyserii Wesa Balla wprowadził widzów do tajemniczego Labiryntu, w którym grupa nastolatków musi walczyć o przetrwanie. Kolejne części, Próby ognia oraz Lekarstwo na śmierć, rozwijały fabułę i poszerzały świat przedstawiony o nowe frakcje, zagrożenia oraz coraz mroczniejsze sekrety. Cała trylogia przyniosła producentom ponad miliard dolarów przychodu i ugruntowała markę jako jedną z najważniejszych serii science fiction młodzieżowego nurtu. Powrót do tego świata nie jest więc przypadkowy. Hollywood coraz częściej sięga po odświeżanie znanych franczyz, a młodzieżowe dystopie znów zyskują na popularności. Nowa odsłona Więźnia labiryntu ma szansę połączyć elementy dobrze znane fanom, takie jak atmosfera skazanej na porażkę walki z systemem i tajemnicze eksperymenty, z nowym podejściem fabularnym i świeżym tonem narracyjnym. Jeśli film odniesie sukces, może stać się początkiem kolejnej serii, a nawet całego rozbudowanego uniwersum, obejmującego zarówno kolejne filmy, jak i potencjalne seriale lub produkcje streamingowe. Taki kierunek byłby naturalnym rozwinięciem potencjału książek Dashnera, które już teraz dostarczają bogatego materiału źródłowego. Na ten moment nie ujawniono szczegółów dotyczących obsady ani daty premiery. Projekt znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, ale wszystko wskazuje na to, że Więzień labiryntu otrzyma drugie życie.

