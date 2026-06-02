Zapomniana kontynuacja Gwiezdnych wojen sprzed 34 lat próbowała zmienić Dartha Vadera w dziwny sposób. Trudno w to uwierzyć, że było to częścią kanonu

Dlaczego zaakceptowano tak absurdalny pomysł?

Choć Darth Vader od dekad pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii Gwiezdnych wojen, nie wszystkie opowieści z jego udziałem zapisały się w pamięci fanów. Obok znanych komiksów i książek, które rozwijały historię upadłego Anakina Skywalkera, istnieją także produkcje, które z czasem niemal całkowicie zniknęły z dyskusji o odległej galaktyce. Jedną z nich jest powieść The Glove of Darth Vader, która zadebiutowała 1 czerwca 1992 roku. Gwiezdne wojny – 34 lata temu zadebiutowała zapomniana kontynuacja serii, która opowiadała o rękawicy Dartha Vadera Książka autorstwa Hollace Davids i Paula Davidsa rozpoczęła sześcioczęściową serię powieści młodzieżowych osadzonych po wydarzeniach z oryginalnej trylogii. Już sam tytuł zdradzał główny motyw fabularny. W centrum wydarzeń znalazła się rękawica Dartha Vadera, która miała przetrwać zniszczenie drugiej Gwiazdy Śmierci i stać się jednym z najbardziej pożądanych artefaktów w galaktyce.

Akcja książki rozgrywała się po śmierci Imperatora Palpatine'a oraz upadku Imperium. W historii pojawił się Najwyższy Prorok Kadann, który przepowiedział, że nowym władcą Imperium zostanie osoba nosząca rękawicę Dartha Vadera. Przepowiednia doprowadziła do wyniesienia na tron Trioculusa. Postać ta twierdziła, że jest synem Palpatine'a i prawowitym następcą cesarskiego dziedzictwa. Po zdobyciu legendarnej rękawicy rzeczywiście objął władzę nad pozostałościami Imperium. Trioculus wierzył jednak, że sam artefakt zapewni mu również niezwykłe moce Vadera. Jak łatwo się domyślić, tak się nie stało. Zdolności Mrocznego Lorda Sithów wynikały bowiem z jego połączenia z Mocą, a nie z noszonego wyposażenia. Mimo to rękawica przez długi czas pozostawała istotnym elementem historii rozwijanych później w ramach dawnego Expanded Universe.

Po przejęciu marki przez Disneya w 2012 roku wiele wcześniejszych książek i komiksów zostało przeniesionych do kategorii Legend. Wśród fanów do dziś trwa dyskusja, czy była to słuszna decyzja. Wiele opowieści, takich jak trylogia poświęcona Thrawnowi czy historia Dartha Plagueisa, nadal cieszy się ogromnym uznaniem. Przypadek The Glove of Darth Vader często bywa jednak przywoływany jako przykład tego, że nie wszystkie historie z dawnego Expanded Universe zasługiwały na zachowanie w oficjalnym kanonie. Szczególnie kontrowersyjny był sam Trioculus, przedstawiony jako mutant, co dla wielu odbiorców bardziej przypominało komiksowych superbohaterów niż klasyczne Star Wars. Dodatkowo książka nadawała Darthowi Vaderowi aurę niemal mistycznego artefaktu, sugerując, że część jego potęgi mogła być związana z pozostawioną po nim rękawicą. Wielu fanów uważa, że taki kierunek nie pasował do postaci, której siła zawsze wynikała z relacji z Mocą, a nie magicznych przedmiotów. Historia niezniszczalnej rękawicy Vadera przypomina również o tym, jak bardzo twórcy przez lata eksperymentowali z uniwersum Star Wars. W różnych okresach powstawały pomysły, które dziś wydają się zaskakujące lub wręcz absurdalne. Seria rozwijała się metodą prób i błędów, a nie każda koncepcja przetrwała próbę czasu.

