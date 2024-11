Zapomniana gra z serii Command & Conquer powraca. Po 12 latach pojawi się na Steam

Darmowa odsłona Command & Conquer nie stała się wielkim hitem, ale najwyraźniej Electronic Arts dostrzegło potencjał, aby raz jeszcze spróbować wypromować swoją grę. Command & Conquer: Tiberium Alliances nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery, ale karta na Steam sugeruje, że debiutu doczekamy się już wkrótce. Warto dodać, że gra dostępna będzie w polskiej wersji językowej.

Uwielbiana odsłona C&C znana z przeglądarek jest już na Steam! Zaproś znajomych do walki! Wkrocz do legendarnego uniwersum Command & Conquer, w którym wciąż toczy się epickie starcie między potężną Global Defense Initiative (GDI) a tajemniczym Bractwem Nod (NOD). Command & Conquer: Tiberium Alliances to innowacyjne podejście do klasycznej rozgrywki, dzięki któremu poznasz dynamiczny, stale ewoluujący świat o nieskończonych możliwościach strategicznych.

Ta wciągająca, darmowa gra przeglądarkowa zapewnia bogate doświadczenie w znanych i lubianych realiach Command & Conquer. Wybierz jedną z dwóch kultowych frakcji – GDI lub NOD – z których każda ma własne unikalne budynki, jednostki ofensywne i obronne. Zawieraj potężne sojusze, opracowuj strategie ze znajomymi i zdominuj pole bitwy w grze, która nagradza umiejętności taktyczne i współpracę. Ciesz się miesiącami rozgrywki, rozbudowując swoją bazę, ulepszając jednostki i pnąc się w górę w tej dynamicznej wojnie o zasoby.

Przygotuj się do akcji i poznaj kolejną ewolucję serii Command & Conquer!