The Settlers 2 zadebiutuje na nowej platformie. Po 30 latach od swojej premiery

Fani tego sprzętu długo musieli czekać na premierę jednej z najlepszych strategii.
Po niemal trzech dekadach oczekiwania, fani Amigi w końcu doczekają się premiery gry, której brak boleśnie odczuwali od bardzo dawna. The Settlers II: Gold Edition ukaże się na Amigę 18 października, przywracając kultową strategię na platformę, na której narodziła się cała seria. Choć wydaniem gry zajmuje się niemiecka firma Look Behind You, projekt został oficjalnie licencjonowany przez Ubisoft i będzie zawierał logo wydawcy na opakowaniu.
The Settlers II: Gold Edition wreszcie trafi na Amigę po 30 latach od swojej premiery
Pierwsza część Settlers zadebiutowała na Amidze w 1993 roku, zdobywając entuzjastyczne recenzje i średnie oceny przekraczające 90 procent w ówczesnych magazynach. Jej sukces wynikał z unikalnego połączenia mechaniki gier w stylu Populous z elementami znanymi z SimCity. Jednak sequel z 1996 roku ukazał się wyłącznie na PC, pozostawiając amigowych graczy rozczarowanych.
W tamtych czasach każdy fan Amigi czuł to samo – z zazdrością patrzyliśmy na The Settlers II na PC i wiedzieliśmy, że byłaby to gra idealna dla Amigi. Nasz port domyka jej dziedzictwo – powiedział kierownik projektu nowej wersji, Simon Neumann.
Wersja na Amigę bazuje na Gold Edition i oferuje ponad 30 profesji, cztery rasy (Rzymian, Azjatów, Nubijczyków i Wikingów), 10 kampanii rzymskich, 9 kampanii światowych oraz 130 dodatkowych map.
Do uruchomienia gry potrzebny będzie jednak mocny sprzęt – Amiga z układem AGA i procesorem 68040 taktowanym 40 MHz.
Naszym celem nie było jedynie udowodnienie, że przeniesienie The Settlers jest technicznie możliwe. Chcieliśmy udostępnić jej unikalne doświadczenie także na Amidze – dokładnie tak, jak powinno to wyglądać w 1996 roku - podkreślił deweloper nowej wersji, Steffen Häuser.
The Settlers II: Gold Edition można już zamawiać w przedsprzedaży w sklepie Look Behind You. Dostępne będą edycja fizyczna i cyfrowa, a Kolekcjonerska Edycja w drewnianym pudełku, limitowana do 100 sztuk, została już wyprzedana.
