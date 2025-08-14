The Settlers 2 zadebiutuje na nowej platformie. Po 30 latach od swojej premiery

Fani tego sprzętu długo musieli czekać na premierę jednej z najlepszych strategii.

Po niemal trzech dekadach oczekiwania, fani Amigi w końcu doczekają się premiery gry, której brak boleśnie odczuwali od bardzo dawna. The Settlers II: Gold Edition ukaże się na Amigę 18 października, przywracając kultową strategię na platformę, na której narodziła się cała seria. Choć wydaniem gry zajmuje się niemiecka firma Look Behind You, projekt został oficjalnie licencjonowany przez Ubisoft i będzie zawierał logo wydawcy na opakowaniu.

The Settlers II: Gold Edition wreszcie trafi na Amigę po 30 latach od swojej premiery

Pierwsza część Settlers zadebiutowała na Amidze w 1993 roku, zdobywając entuzjastyczne recenzje i średnie oceny przekraczające 90 procent w ówczesnych magazynach. Jej sukces wynikał z unikalnego połączenia mechaniki gier w stylu Populous z elementami znanymi z SimCity. Jednak sequel z 1996 roku ukazał się wyłącznie na PC, pozostawiając amigowych graczy rozczarowanych.