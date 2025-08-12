Parodia Skyrima zupełnie ignoruje zasady gatunku RPG. W tej grze aby się uleczyć, musimy "włożyć chleb w ranę"

Kilka dni temu na Steamie zadebiutowało The RPG – humorystyczne RPG autorstwa niezależnego studia Dionysus Acroreites. Tytuł stanowi parodię gatunku, łącząc elementy The Elder Scrolls V: Skyrim, West of Loathing oraz Supraland, ale w formie celowo uproszczonej i prześmiewczej.

The RPG – nietypowe podej ście do klasyki gatunku

Rozgrywka toczy się w otwartym świecie, w którym wykonujemy zadania, eksplorujemy lochy i walczymy z potworami. Mechaniki znane z klasycznych RPG zostały jednak przekształcone – twórcy zrezygnowali z rozbudowanych drzewek umiejętności czy skomplikowanego zarządzania ekwipunkiem. Handel istnieje, ale każdy zdobyty przedmiot jest automatycznie uznawany za „łup”. Nawet leczenie ma absurdalny wymiar – wystarczy „włożyć chleb w ranę”.