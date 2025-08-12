Zaloguj się lub Zarejestruj

Parodia Skyrima zupełnie ignoruje zasady gatunku RPG. W tej grze aby się uleczyć, musimy "włożyć chleb w ranę"

Mikołaj Berlik
2025/08/12 12:30
Nowa produkcja celowo łamie schematy, wprowadzając absurdalne rozwiązania i humor.

Kilka dni temu na Steamie zadebiutowało The RPG – humorystyczne RPG autorstwa niezależnego studia Dionysus Acroreites. Tytuł stanowi parodię gatunku, łącząc elementy The Elder Scrolls V: Skyrim, West of Loathing oraz Supraland, ale w formie celowo uproszczonej i prześmiewczej.

The RPG – nietypowe podejście do klasyki gatunku

Rozgrywka toczy się w otwartym świecie, w którym wykonujemy zadania, eksplorujemy lochy i walczymy z potworami. Mechaniki znane z klasycznych RPG zostały jednak przekształcone – twórcy zrezygnowali z rozbudowanych drzewek umiejętności czy skomplikowanego zarządzania ekwipunkiem. Handel istnieje, ale każdy zdobyty przedmiot jest automatycznie uznawany za łup”. Nawet leczenie ma absurdalny wymiar – wystarczy „włożyć chleb w ranę”.

Starcia są dynamiczne i pozwalają korzystać z broni białej, magii oraz broni palnej. Zaklęcia mogą podpalić lub zamrozić wrogów, a główny antagonista – smok – łamie zasady gry, co dodatkowo potęguje komiczny wydźwięk fabuły.

The RPG ukazało się 7 sierpnia i zebrało niemal 200 recenzji, z czego 81% jest pozytywnych. Gracze chwalą przede wszystkim humor i lekki ton rozgrywki. Kampania trwa około 10 godzin. Do 14 sierpnia gra dostępna jest w promocji za 49,49 zł, a na Steamie można też pobrać darmowe demo.

