Zapomniana gra science fiction na Nintendo Game Boy Advance powraca w nowej wersji

Co ważne, będzie dostępna na wielu konsolach.

Po blisko dwóch dekadach od premiery jedna z zapomnianych gier ery Game Boy Advance i Nintendo DS doczeka się nowego życia. Scurge: Hive, przygodowa gra akcji science fiction z 2006 roku, już 10 października trafi na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

Scurge: Hive wraca po 20 latach w nowej edycji

Za reedycję odpowiadają studia Ratalaika Games i Shinyuden, znane z odświeżania klasycznych tytułów. Co ciekawe, to pierwszy raz, kiedy Scurge: Hive pojawi się poza konsolami Nintendo, dając nowym graczom szansę poznania tytułu, który pierwotnie ominęła większość fanów.