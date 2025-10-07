Zaloguj się lub Zarejestruj

Zapomniana gra science fiction na Nintendo Game Boy Advance powraca w nowej wersji

Jakub Piwoński
2025/10/07 10:30
0
0

Co ważne, będzie dostępna na wielu konsolach.

Po blisko dwóch dekadach od premiery jedna z zapomnianych gier ery Game Boy Advance i Nintendo DS doczeka się nowego życia. Scurge: Hive, przygodowa gra akcji science fiction z 2006 roku, już 10 października trafi na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

Scurge: Hive
Scurge: Hive

Scurge: Hive wraca po 20 latach w nowej edycji

Za reedycję odpowiadają studia Ratalaika Games i Shinyuden, znane z odświeżania klasycznych tytułów. Co ciekawe, to pierwszy raz, kiedy Scurge: Hive pojawi się poza konsolami Nintendo, dając nowym graczom szansę poznania tytułu, który pierwotnie ominęła większość fanów.

GramTV przedstawia:

Oryginalną wersję gry opracowało Orbital Media, a wydawcą było nieistniejące już SouthPeak Interactive. Produkcja zebrała w 2006 roku 76 punktów na Metacriticu i zyskała status niedocenionego klasyka. Mimo solidnych ocen, nigdy nie doczekała się kontynuacji. W Scurge: Hive gracze wcielają się w łowczynię nagród Jenosę Armaon, wysłaną na odległą planetę, by odzyskać tajne laboratorium opanowane przez pasożytniczego wirusa „Scurge”, zdolnego przejąć kontrolę nad wszystkim, czego dotknie.

Nowe wydanie to coś więcej niż prosty port. Twórcy dodali m.in. funkcje przewijania i turbo, filtry ekranu, tryb cheatów, możliwość zapisu w dowolnym momencie oraz inne usprawnienia, które mają ułatwić zabawę. Poza tym gra zachowa klimat i strukturę oryginału. Choć Scurge: Hive nie należy do najbardziej znanych gier z Game Boy Advance czy DS-a, powrót tego tytułu to gratka dla fanów retro i miłośników klasycznych gier akcji z nutą nostalgii.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/nintendo-game-boy-advance-game-from-2006-returns-next-week-with-new-re-release/

Tagi:

News
Nintendo
reedycja
science fiction
Game Boy Advance
Scurge: Hive
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112