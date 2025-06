Zapieczętowana kopia DLC do Fallout 3 sprzedawana za... 2500 dolarów. Nikt nie wie dlaczego

Zabawa w retro bywa kosztowna. Ceny niektórych starszych tytułów, na przykład klasyków z PlayStation 1, poszybowały w górę do absurdalnych poziomów na całym świecie. Niektóre firmy, jak choćby Capcom, próbują ratować sytuację, wydając swoje starsze gry w formie kolekcji, co pozwala graczom uniknąć przeszukiwania portali z używanymi kopiami. Projekty w rodzaju Final Fantasy VII Remake także miały pozytywny wpływ na ceny oryginałów. Mimo wszystko próba odtworzenia nostalgii dzieciństwa czy ponownego zebrania ukochanych gier potrafi słono kosztować…

Część fanów spekuluje, że Mothership Zeta mogło być jedynym DLC do Fallouta 3 , które nigdy nie ukazało się oficjalnie na płycie, co miałoby tłumaczyć rzadkość tej edycji. „Problem w tym, że nigdzie nie ma oficjalnego potwierdzenia, czy taka wersja w ogóle powstała, czy tylko kilka sztuk trafiło na rynek”, napisał jeden z użytkowników.

Na stronie pricecharting.com, która śledzi ceny gier wideo, można znaleźć informacje, że nowa kopia tego DLC została sprzedana w 2021 roku za 300 dolarów. Bardziej współczesne transakcje są jednak zdecydowanie mniej spektakularne. Otwarte pudełko sprzedano rok temu za 49,95 dolarów, a cztery lata temu za 69,99.

Jeden z komentujących zasugerował, że mamy do czynienia po prostu z „tematem do rozmowy”, czyli przedmiotem, który nie ma się sprzedać, ale wzbudzać zainteresowanie i zachęcać do dyskusji. Może to forma marketingu? „Może chodziło im o 2499 kapsli?” – ironizował jeden z graczy, nawiązując do waluty z uniwersum Fallouta.

Tak czy inaczej, nawet najbardziej zagorzali fani serii nie są przekonani, że ta kopia DLC jest warta aż tyle. Jeśli to jednak był zwykły marketing, to najwyraźniej skuteczny.