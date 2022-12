Zamów jedzenie na Pyszne.pl i odbierz nagrody. Zniżki na gry i inne oferty

Popularna platforma do zamawiania jedzenia online wystartowała z ciekawą akcją dla graczy. Przy każdym złożonym zamówieniu w aplikacji lub poprzez stronę Pyszne.pl otrzymujecie punkty do wymienienia na atrakcyjne nagrody. W ofercie znalazły się również oferty, które szczególnie zainteresują graczy.

Pyszne.pl z ciekawą ofertą dla graczy

Uzbierane punkty możecie wymienić na zniżki do sklepu Muve.pl, zestaw do World of Tanks i World of Warships, czy 60% zniżkę na grę Syberia: The World Before. Warto się jednak pośpieszyć, gdyż wspomniane produkcje cieszą się szczególnym zainteresowaniem użytkowników.