Zamiast do muzeum, ten nieodłączny atrybut Indiany Jonesa trafi do sprzedaży. Wystarczy „tylko” 500 tysięcy dolarów

Eksperci szacują, że cena kompletu może sięgnąć od 250 do nawet 500 tysięcy dolarów. To nie pierwszy raz, gdy gadżet związany z postacią Indiany Jonesa osiąga zawrotną cenę – w sierpniu 2024 roku kapelusz noszony przez Forda w filmie Indiana Jones i Świątynia Zagłady został sprzedany za 630 tysięcy dolarów. Nakrycie głowy, wykonane z filcu z sierści królika przez londyńską firmę Herbert Johnson Hat Company, należało wcześniej do zmarłego kaskadera Deana Ferrandiniego.

Warto wiedzieć, że strona Propstore jest największą internetową platformą do handlu tego typu filmowymi pamiątkami. Aukcja, na której pojawi się bicz, odbędzie się we wrześniu tego roku. Zainteresowani kolekcjonerzy mogą już teraz śledzić zapowiedzi wydarzenia na stronie Propstore. Dla fanów Indiany Jonesa to niepowtarzalna okazja, by zdobyć kawałek filmowej historii i… skutecznie ulokować kapitał.