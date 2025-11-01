12 lat temu zadebiutował film science fiction, który miał otworzyć nową serię. Ale okazał się porażką

Mało kto pamięta o tej produkcji.

Harrison Ford od dekad kojarzony jest z największymi filmowymi uniwersami w historii kina. Jako Han Solo i Indiana Jones zyskał status legendy, a jego nazwisko przez lata gwarantowało zainteresowanie widzów i sukces kasowy. W 2013 roku aktor wziął jednak udział w projekcie, który zamiast otworzyć przed nim nową franczyzę science fiction, zakończył się bolesnym rozczarowaniem i wielką kinową porażką. Gra Endera – jedna z największych porażek science fiction z ostatnich kilkunastu lat Mowa o Grze Endera, ekranizacji kultowej powieści Orsona Scotta Carda. Film opowiadał o przyszłości, w której ludzkość przygotowuje się na kolejną inwazję obcej cywilizacji. W centrum wydarzeń znalazł się młody chłopiec o niezwykłych zdolnościach strategicznych, Ender Wiggin, szkolony do dowodzenia flotą ziemską. Harrison Ford wcielił się w postać pułkownika Graffa, mentora, który widzi w chłopcu nadzieję na ocalenie gatunku, ale jednocześnie popycha go do granic jego wytrzymałości.

Produkcja studia Summit Entertainment powstała w czasie, gdy Hollywood desperacko poszukiwało kolejnych młodzieżowych hitów na miarę Igrzysk śmierci czy Zmierchu. W przeciwieństwie do tamtych serii Gra Endera stawiała na poważniejszy ton, widowiskowe efekty specjalne i tematy natury moralnej. Mimo ambitnych założeń film nie zdołał jednak przyciągnąć szerokiej widowni.

Przy budżecie sięgającym około 115 milionów dolarów film zarobił niespełna 125 milionów na całym świecie, co po doliczeniu kosztów promocji oznaczało stratę rzędu 70 milionów. Krytycy zwracali uwagę na kiepsko zaadaptowaną historię z książek i brak emocjonalnego ładunku, który mógłby porwać widza od pierwszej do ostatniej minuty. W rezultacie projekt, który miał zapoczątkować cykl filmów opartych na bestsellerowej serii książek, został błyskawicznie zamknięty. Co ciekawe, studio miało już gotowy scenariusz do Cienia Endera, historii opowiedzianej z perspektywy innego bohatera, chłopca o imieniu Bean. Niższy budżet i rosnąca popularność młodych aktorów, takich jak Asa Butterfield i Hailee Steinfeld, mogły dać filmowi drugą szansę. Niestety, decyzja o rezygnacji z kontynuacji zapadła zbyt szybko. Dziś, po dwunastu latach od premiery, Gra Endera pozostaje jednym z tych projektów, które miały potencjał na coś więcej, lecz zostały pogrzebane przez niespełnione oczekiwania i zbyt wysoki budżet. Dla Harrisona Forda był to jeden z nielicznych momentów w karierze, kiedy udział w produkcji science fiction nie zakończył się triumfem, lecz bolesną lekcją o tym, że nawet największe nazwisko nie gwarantują od razu sukcesu.

