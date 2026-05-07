Drakula wraca w nowej grze. Twórcy Styx o pogoni za nieśmiertelnością

Teraz zaś najbardziej znany z wampirów doczeka się kolejnej gry. Co tym razem mamy na tapecie? Oto nowa produkcja Cyanide Studio, twórców serii Styx – Dracula: The Disciple. Niemniej w przeciwieństwie do tytułu o zrzędliwym goblinie, tutaj nie będziemy się skradać. Zamiast tego trafimy do opuszczonego zamku Drakuli, by jako Emile Valombres poszukać nadziei w śmiertelnej chorobie. A może nawet przepisu na nieśmiertelność? To wszystko w ramach przygodówki logicznej, aczkolwiek na razie nie zaprezentowano nam wyglądu samej rozgrywki. Nie znamy też dokładnego terminu premiery, chociaż wiemy, że Transylwanię przyjdzie nam odwiedzić już w 2027 roku.

Zstąp do przeklętych komnat zamku hrabiego Draculi w Dracula: The Disciple – pierwszoosobowej przygodówce logicznej, w której wiedza tajemna jest Twoją jedyną ścieżką do nieśmiertelności.

Wciel się w postać Emile’a Valombresa, umierającego francuskiego archiwisty, który przybywa do opuszczonej twierdzy Draculi w poszukiwaniu ratunku. Eksploruj gotycki zamek wypełniony mistycznymi zagadkami, zakazanymi eksperymentami, alchemicznymi sekretami i mrocznymi rytuałami pozostawionymi przez samego hrabiego.

Opanuj okultystyczne narzędzia, hoduj nadprzyrodzone składniki, odprawiaj starożytne obrzędy i odkryj prawdę stojącą za wampiryczną transformacją. Jednak zbawienie ma swoją straszliwą cenę… Aby oszukać śmierć, musisz stać się czymś innym.