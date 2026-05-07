Zaloguj się lub Zarejestruj

Drakula wraca w nowej grze. Twórcy Styx o pogoni za nieśmiertelnością

Maciej Petryszyn
2026/05/07 23:10
0
0

Hrabia Drakula straszy kolejne pokolenia nieprzerwanie już od blisko 130 lat. Ale nie ma się co dziwić – wszak wampiry są długowieczne.

Teraz zaś najbardziej znany z wampirów doczeka się kolejnej gry. Co tym razem mamy na tapecie? Oto nowa produkcja Cyanide Studio, twórców serii Styx – Dracula: The Disciple. Niemniej w przeciwieństwie do tytułu o zrzędliwym goblinie, tutaj nie będziemy się skradać. Zamiast tego trafimy do opuszczonego zamku Drakuli, by jako Emile Valombres poszukać nadziei w śmiertelnej chorobie. A może nawet przepisu na nieśmiertelność? To wszystko w ramach przygodówki logicznej, aczkolwiek na razie nie zaprezentowano nam wyglądu samej rozgrywki. Nie znamy też dokładnego terminu premiery, chociaż wiemy, że Transylwanię przyjdzie nam odwiedzić już w 2027 roku.

Dracula: The Disciple
Dracula: The Disciple

Nieśmiertelny jak Drakula

Zstąp do przeklętych komnat zamku hrabiego Draculi w Dracula: The Disciple – pierwszoosobowej przygodówce logicznej, w której wiedza tajemna jest Twoją jedyną ścieżką do nieśmiertelności.

Wciel się w postać Emile’a Valombresa, umierającego francuskiego archiwisty, który przybywa do opuszczonej twierdzy Draculi w poszukiwaniu ratunku. Eksploruj gotycki zamek wypełniony mistycznymi zagadkami, zakazanymi eksperymentami, alchemicznymi sekretami i mrocznymi rytuałami pozostawionymi przez samego hrabiego.

Opanuj okultystyczne narzędzia, hoduj nadprzyrodzone składniki, odprawiaj starożytne obrzędy i odkryj prawdę stojącą za wampiryczną transformacją. Jednak zbawienie ma swoją straszliwą cenę… Aby oszukać śmierć, musisz stać się czymś innym.

GramTV przedstawia:

Tagi:

News
Cyanide Studio
Dracula
Nacon
Nacon Connect 2026
Nacon Connect
Dracula: The Disciple
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112