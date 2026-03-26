Hunter: The Reckoning – Deathwish. Pora ruszyć na polowanie

Produkcja o nazwie Hunter: The Reckoning ukazała się już w 2002 roku na pierwszym Xboxie. Teraz zaś, 25 lat później, marka powraca, ale już jako Hunter: The Reckoning – Deathwish. W tytuł ten zagramy już latem 2027 roku zarówno na konsolach Xbox Series X/S, jak i na komputerach osobistych. Na razie otrzymaliśmy trailer prezentującym nam to, z czym będziemy mieli do czynienia.

Wampiry, wilkołaki, wiedźmy. A co, jeśli powiem Ci, że rzeczy, które grasują w nocy, istnieją naprawdę? Co, jeśli powiem Ci, że możesz je zobaczyć?

Przebudź się i poznaj prawdę – jesteś teraz Łowcą. Stwórz swoją postać, wybierz umiejętności i współpracuj z zespołem sojuszników, aby badać potwory ukryte na widoku, odnajdywać ich leża i je eliminować. Wszystko to podczas zgłębiania historii, która wyciąga na wierzch wspomnienia z Twojej przeszłości – takie, które mogą zmienić sposób, w jaki patrzysz na przyszłość.

Witaj w Świecie Mroku. Witaj w Hunter: The Reckoning - Deathwish. Premiera latem 2027 roku.

Hunter: The Reckoning - Deathwish zmierza na Xbox Series X|S oraz Xbox na PC jako tytuł wspierający usługę Xbox Play Anywhere.