Zakazana wersja Gwiezdnych wojen wraca do kin. Oryginalny film zostanie wyświetlony po 47 latach

Lucas przez lata był stanowczy w sprawie niepokazywania oryginału zarówno w kinach, jak i na nośnikach fizycznych, czy na streamingu. Kiedy w 2004 roku zapytano go, dlaczego po prostu nie wyda wersji oryginalnej razem ze Specjalną Edycją, odpowiedział:

Specjalna Edycja to ta, którą chciałem, żeby ludzie oglądali. Ta druga wersja jest na VHS-ie, jeśli ktoś jej chce. Nie zamierzam wydawać — mówimy tu o milionach dolarów — pieniędzy i czasu na jej odświeżenie, bo dla mnie ona już nie istnieje. To jest film, jaki chciałem, żeby istniał, i przykro mi, że ktoś zakochał się w niedokończonej wersji. Ale chcę, żeby było tak, jak ja chcę. To ja muszę za to odpowiadać. To we mnie wszyscy rzucają kamieniami, więc jeśli już mają rzucać, to niech rzucają za coś, co kocham, a nie za coś, co uważam za niedobre, albo przynajmniej niedokończone.