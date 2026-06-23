Zagrali razem w kultowym Detektywie. Matthew McConaughey i Woody Harrelson ponownie spotkają się na ekranie

Po ponad dekadzie od sukcesu pierwszego sezonu Detektywa aktorzy znów stworzą ekranowy duet. Tym razem w komediowym serialu dla Apple TV.

Dla wielu widzów Matthew McConaughey i Woody Harrelson na zawsze pozostaną przede wszystkim Russem Cohlem i Martym Hartem z pierwszego sezonu Detektywa. Emitowany w 2014 roku serial HBO szybko urósł do rangi współczesnego klasyka telewizji, a chemia między aktorami była jednym z najczęściej chwalonych elementów produkcji. Bracia – nowy serial Apple TV Teraz gwiazdorzy ponownie połączą siły. Platforma Apple TV zapowiedziała serial komediowy Bracia, w którym McConaughey i Harrelson nie tylko wystąpią razem, ale również wcielą się w... samych siebie. Premiera dwóch pierwszych odcinków została wyznaczona na 23 września.

Fabuła serialu opiera się na zaskakującym pomyśle. Wieloletnia przyjaźń obu gwiazd zostaje wystawiona na próbę, gdy na jaw wychodzi rodzinna tajemnica sugerująca, że McConaughey i Harrelson mogą być przyrodnimi braćmi. Punktem wyjścia dla historii jest nieudany ślub córki Woody'ego. Po tym wydarzeniu bohater wraz z rodziną przeprowadza się na ranczo Matthew w Austin. Sielanka szybko zamienia się jednak w chaos, gdy matka McConaugheya przypadkowo zdradza sekret sprzed wielu lat.

GramTV przedstawia:

W tym samym czasie Matthew mierzy się z własnymi problemami i zaczyna rozważać start w wyborach na gubernatora Teksasu. Twórcy zapowiadają historię łączącą komedię z elementami rodzinnego dramatu, opowieść o przyjaźni, sławie i poszukiwaniu własnej tożsamości. W obsadzie serialu znaleźli się również Natalie Martinez, Brittany Ishibashi, Nolan Almeida, Ella Grace Helton, Noah Carganilla, Highdee Kuan, Oona Yaffe oraz Holland Taylor. Za projekt odpowiada Lee Eisenberg, producent i scenarzysta znany między innymi z pracy przy amerykańskiej wersji The Office. Czy Bracia powtórzą sukces Detektywa? O tym przekonamy się jesienią.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









