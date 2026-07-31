Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna z największych gwiazd lat 90. wraca w roli głównej. Film, który uczynił ją ikoną, doczeka się kontynuacji

Jakub Piwoński
2026/07/31 11:30
0
0

Przez lata pojawiała się głównie w serialach i rolach drugoplanowych. Teraz aktorka stanie na czele kontynuacji jednego z najbardziej kultowych filmów młodzieżowych lat 90.

Alicia Silverstone szykuje swój największy powrót od lat. Aktorka, która w latach 90. należała do największych gwiazd Hollywood, ponownie wcieli się w Cher Horowitz w kontynuacji kultowego filmu Słodkie zmartwienie z 1995. Projekt, który przez kilka lat tkwił w produkcyjnym zawieszeniu, otrzymał właśnie zielone światło od Paramount+ i powstanie jako serial limitowany.

Słodkie zmartwienie
Słodkie zmartwienie

Największa rola Silverstone od wielu lat

Prace nad kontynuacją trwają już od siedmiu lat. Początkowo serial rozwijano dla platformy Peacock, jednak projekt ostatecznie przejął Paramount+, który zdecydował się rozpocząć produkcję. Zdjęcia mają ruszyć w 2027 roku w Los Angeles. Akcja serialu rozegra się 30 lat po wydarzeniach z filmu. Cher Horowitz odnosi sukcesy zawodowe i spełnia się jako matka, ale gdy jej córka rozpoczyna naukę w liceum, bohaterka ponownie czuje się całkowicie zagubiona w świecie nastolatków.

GramTV przedstawia:

Dla Alicii Silverstone będzie to najważniejsza rola od wielu lat. Choć aktorka regularnie pojawiała się na ekranie – m.in. w serialach American Horror Stories, The Baby-Sitters Club czy Irish Blood – od dawna nie była już twarzą dużego projektu. Tymczasem w połowie lat 90. należała do najgorętszych nazwisk w Hollywood. Po sukcesach Słodkiego zmartwienia, Batman i Robin oraz thrillerów takich jak Namiętność (The Crush), jej kariera wyraźnie wyhamowała i przez długi czas pozostawała poza głównym nurtem kina.

Oryginalne Słodkie zmartwienie z 1995 roku, luźno inspirowane powieścią Emma Jane Austen, zarobiło 88 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym zaledwie 12 milionów. Z czasem film urósł do rangi jednej z najważniejszych komedii młodzieżowych lat 90., wywierając ogromny wpływ na modę, popkulturę i kolejne pokolenia twórców tego gatunku. Za scenariusz nowej wersji odpowiadają Josh Schwartz, Stephanie Savage oraz Jordan Weiss, którzy będą również producentami wykonawczymi serialu.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/7/30/clueless-sequel-moves-to-paramount-as-limited-series-with-alicia-silverstone-returning

Tagi:

Popkultura
serial
Hollywood
komedia
Paramount
Paramount+
aktorka
kultowy film
Alicia Silverstone
zapowiedź serialu
nowy projekt
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112