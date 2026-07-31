Jedna z największych gwiazd lat 90. wraca w roli głównej. Film, który uczynił ją ikoną, doczeka się kontynuacji

Przez lata pojawiała się głównie w serialach i rolach drugoplanowych. Teraz aktorka stanie na czele kontynuacji jednego z najbardziej kultowych filmów młodzieżowych lat 90.

Alicia Silverstone szykuje swój największy powrót od lat. Aktorka, która w latach 90. należała do największych gwiazd Hollywood, ponownie wcieli się w Cher Horowitz w kontynuacji kultowego filmu Słodkie zmartwienie z 1995. Projekt, który przez kilka lat tkwił w produkcyjnym zawieszeniu, otrzymał właśnie zielone światło od Paramount+ i powstanie jako serial limitowany.

Największa rola Silverstone od wielu lat

Prace nad kontynuacją trwają już od siedmiu lat. Początkowo serial rozwijano dla platformy Peacock, jednak projekt ostatecznie przejął Paramount+, który zdecydował się rozpocząć produkcję. Zdjęcia mają ruszyć w 2027 roku w Los Angeles. Akcja serialu rozegra się 30 lat po wydarzeniach z filmu. Cher Horowitz odnosi sukcesy zawodowe i spełnia się jako matka, ale gdy jej córka rozpoczyna naukę w liceum, bohaterka ponownie czuje się całkowicie zagubiona w świecie nastolatków.