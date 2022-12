Zagrała w Super Mario Bros Film i została graczem. Ale nie takim, jakiego byście się spodziewali

Pod koniec listopada Nintendo wraz z Universal Pictures zaprezentowali nowy zwiastun filmowych przygód Mario i Luigiego. Na nowym materiale zobaczyliśmy kolejnych bohaterów, w tym Księżniczkę Peach, której głosu użyczyła Anya Taylor-Joy. W niedawnym wywiadzie dla serwisu Modern Luxury San Diego, aktorka przyznała, że występ w filmowej adaptacji serii gier skłonił ją do zostania graczem.

Więc teraz jestem graczem i jest to naprawdę zabawne. Lubię grać w salonach gier, ponieważ czuję się tam jak w kinie. Uwielbiam związaną z tym ceremonię. Chodzę tam ze znajomymi i po prostu spędzamy długie godziny w salonie gier.

Anya Taylor-Joy w przerwach między pracami nad kolejnymi produkcjami nie wozi ze sobą PlayStation 5, Xboxa Series X, czy nawet Nintendo Switch. Nie spędza również czasu na graniu w tytuły mobilne. Aktorka woli wspólne wypady ze znajomymi do salonów gier, gdzie czuje się jak w kinie. Przyznała, że dużo czasu poświęca na różne gry i jest to dla niej świetna zabawa.

Aktorka niestety nie ujawniał, jakie tytuły najbardziej przypadły jej do gustu i w których jest najlepsza. Miejmy nadzieję, że jej inne projekty nie zainspirują ją do podejmowania innych czynności, jak Super Mario Bros Film nakłonił ją do spróbowania gier. Anya Taylor-Joy wkrótce zobaczymy w takich produkcjach, jak Furiosa i Nosferatu od Roberta Eggersa.