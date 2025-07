Zagrała w nowym Predatorze, a teraz przymierzana jest do kluczowej roli w X-Menach

Choć ostatnie tygodnie w filmowym świecie zdominował Superman, tym razem powracamy do uniwersum Marvela, a konkretniej do doniesień dotyczących rebootu X-Menów. Jak poinformował dziennikarz Jeff Sneider w najnowszym odcinku podcastu The Hot Mic, Elle Fanning może być jedną z kandydatek do roli Jean Grey, czyli kluczowej postaci uniwersum mutantów.

Elle Fanning wcieli się w Jean Grey w nowych X-Menach?

Fanning, znana m.in. z serialu Wielka, za który była nominowana do Złotego Globu, a także filmów Wszystkie jasne miejsca, czy nadchodzącego Predator: Strefa zagrożenia, który jeszcze w maju otrzymał zwiastun, miałaby wcielić się w postać, którą wcześniej odgrywały Famke Janssen oraz Sophie Turner w produkcjach 20th Century Fox. Już wcześniej kilka aktorek było przymierzanych do tej roli, ale obecnie to Fanning ma mieć największe szansę, aby wygrać wyścig o tę rolę.