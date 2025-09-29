Zagrał najciekawszego złoczyńcę w MCU od czasu Thanosa. Teraz celuje w Jokera dla DCU

Z tego mógłby wyjść dość nietypowy rezultat.

Gwiazda MCU ma na oku jedną z najbardziej kultowych ról w historii komiksowych adaptacji. Chukwudi Iwuji, który w filmie Strażnicy Galaktyki Vol. 3 wcielił się w High Evolutionary – uznawanego za najlepszego złoczyńcę Marvela od czasów Thanosa – zdradził, że marzy o roli Jokera w DCU Jamesa Gunna.

Aktor ze Strażników Galaktyki Vol. 3, chciałby zagrać Jokera w DCU

W wywiadzie z Danielem Merrifieldem aktor przyznał, że chciałby ukazać zupełnie inne oblicze Księcia Zbrodni. Zamiast przesadnej maniakalności, Iwuji chciałby skupić się na emocjonalnym ciężarze postaci.