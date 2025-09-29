Zaloguj się lub Zarejestruj

Zagrał najciekawszego złoczyńcę w MCU od czasu Thanosa. Teraz celuje w Jokera dla DCU

Jakub Piwoński
2025/09/29 09:30
1
0

Z tego mógłby wyjść dość nietypowy rezultat.

Gwiazda MCU ma na oku jedną z najbardziej kultowych ról w historii komiksowych adaptacji. Chukwudi Iwuji, który w filmie Strażnicy Galaktyki Vol. 3 wcielił się w High Evolutionary – uznawanego za najlepszego złoczyńcę Marvela od czasów Thanosa – zdradził, że marzy o roli Jokera w DCU Jamesa Gunna.

Strażnicy Galaktyki Vol. 3
Strażnicy Galaktyki Vol. 3

Aktor ze Strażników Galaktyki Vol. 3, chciałby zagrać Jokera w DCU

W wywiadzie z Danielem Merrifieldem aktor przyznał, że chciałby ukazać zupełnie inne oblicze Księcia Zbrodni. Zamiast przesadnej maniakalności, Iwuji chciałby skupić się na emocjonalnym ciężarze postaci.

Joker musi mieć w sobie coś maniakalnego, prawda? Ale maniakalny ma tak ogromny zakres. Najbardziej poruszył mnie moment, gdy uświadomiłem sobie, że Joker grany przez Heatha Ledgera za każdym razem zmyśla historię o swoim ojcu. I kiedy zadałem sobie pytanie: ‘Dlaczego miałbyś to robić?’, znów ta samotność i to, że ukrywa się pod tą ekstrawagancją, ale wciąż zmyśla historię o swoim ojcu.

Aktor wspomniał również kreację Joaquina Phoenixa i scenę, w której Joker tańczy na schodach. To właśnie w tej symbolice Iwuji widzi szansę na stworzenie nowego, emocjonalnego portretu postaci:

GramTV przedstawia:

Myślę, że to wynika z potrzeby wymyślenia historii o swoim ojcu i z tego, że jest facet, który chciałby tańczyć na schodach i mieć to gdzieś, ale ma na sobie kostium Jokera. Będzie więc w nim głęboki smutek. Czuję, że smutek w Jokerze jest tak bogaty. A kiedy jesteś tak skupiony na swoim wewnętrznym chaosie, to rzeczy, które możesz zrobić innym ludziom, a nawet to się nie liczy, są przerażające.

Co ciekawe, Iwuji nie jest obcy światom Jamesa Gunna. Wcześniej zagrał Clemsona Murna w serialu Peacemaker, gdzie pokazał, że potrafi łączyć brutalność z głębokim ładunkiem emocjonalnym. Właśnie to – w połączeniu z psychologiczną intensywnością, jaką wniósł do roli High Evolutionary – sprawia, że aktor widzi siebie jako potencjalnego kandydata do roli Jokera. Czy Gunn naprawdę powierzyłby mu tak ikoniczną postać? Fani DCU będą musieli jeszcze poczekać na odpowiedź.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/mcu-star-wants-to-play-the-joker-after-playing-marvels-best-villain-since-thanos/

Tagi:

Popkultura
MCU
Joker
Chukwudi Iwuji
DCU
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 09:55

TO jest najciekawszy złoczyńca w MCU od czasu Thanosa?

Chociaż właściwie po Thanosie już nic się tam nie działo, więc...

Ja bym i tak wybrał Scarlet Witch jako najciekawszego złoczyńcę.




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112