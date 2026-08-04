Zagrał Michaela Jacksona. Teraz trafi do więzienia

Kariera aktorska członka rodziny Jacksonów nabiera rozpędu. Po sukcesie filmu Michael czeka go zupełnie inne wyzwanie.

Choć wciąż kojarzy się przede wszystkim z rolą Michaela Jacksona, Jafaar Jackson nie zamierza pozostać aktorem jednego filmu. Członek słynnej muzycznej rodziny znalazł już kolejny projekt, w którym zamiast scenicznych występów czeka go wizyta w jednym z najniebezpieczniejszych więzień świata. Jafaar Jackson dołącza do obsady Supermax. W filmie wystąpi także Will Smith Jak donoszą amerykańskie media, Jafaar Jackson wystąpi w filmie Supermax w reżyserii Davida Gordona Greena. Produkcja powstaje dla Amazon MGM Studios i będzie sensacyjnym thrillerem opowiadającym o dwójce agentów FBI prowadzących śledztwo w sprawie morderstwa popełnionego w najlepiej strzeżonym więzieniu świata.

W obsadzie znaleźli się już Will Smith, który wcieli się w jednego z agentów, oraz AnnaSophia Robb. Za scenariusz odpowiadają David Weil i David J. Rosen, autorzy serialu Hunters. Zdjęcia mają rozpocząć się w najbliższych tygodniach, a film – którego budżet ma wynieść około 70 mln dolarów – trafi bezpośrednio do serwisu streamingowego, z pominięciem kin.

GramTV przedstawia:

Dla Jafaara Jacksona będzie to dopiero druga duża rola filmowa, ale zarazem ważny krok w karierze. Aktor zwrócił na siebie uwagę kreacją swojego zmarłego wuja w biograficznym filmie Michael, który okazał się ogromnym sukcesem kasowym. To obecnie jeden z najbardziej kasowych filmów tego roku. Udział w nowej produkcji u boku Willa Smitha może potwierdzić, że nie zamierza ograniczać się wyłącznie do ról związanych z muzycznym dziedzictwem rodziny Jacksonów. Za kamerą stanie David Gordon Green, twórca takich filmów jak Joe, Droga przez Teksas czy nowej trylogii Halloween. Reżyser będzie zapewne liczył, że Supermax okaże się dla niego udanym powrotem po chłodno przyjętym Egzorcyście: Wyznawcy.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









